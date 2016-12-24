Поддержи Мордовию и выбери лучший сервис по получению государственных услуг!

2 ноября стартовало голосование премии «Народное признание» в ходе которого жители России примут участие в выборе лучшего сервиса, разработанного органами государственной власти для получения услуг населением. От Республики Мордовия представлены два полезных сервиса: «Предоставление нефинансовых услуг и сервисов населению с использованием карты «МИР»», «Учет льготного проезда с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия». Расскажем про каждый немного подробнее.

Предоставление нефинансовых услуг и сервисов населению с использованием карты «МИР»

В настоящее время с использованием единой социальной электронной карты жителя РМ (ЕСЭК) на базе карт платежной системы «МИР» реализованы следующие нефинансовые услуги и сервисы:

– Идентификация в системах контроля и управления доступом (создано кампусное приложение). Позволяет студентам и преподавателям с помощью ЕСЭК пройти в любое подразделение университета МГУ им. Н.П. Огарева;

– Доступ и учет получения услуг на спортивных объектах (спортивное приложение). Обеспечивает возможность гражданам РМ с использованием ЕСЭК получить спортивные услуги, а также предоставляет доступ в спортивные учреждения;

– Учет безлимитного проезда на транспорте льготной категории граждан (транспортное приложение). Обеспечивает гражданам, относящимся к льготным категориям населения, бесплатный или льготный проезд на автомобильном городском, пригородном и междугороднем транспорте и иных видах транспорта, в соответствии с законодательством РФ и РМ;

– Электронный читательский билет. С его помощью жители республики получили доступ к библиотечным ресурсам Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина и библиотеки МГУ им. Н.П. Огарева.

Учет льготного проезда с использованием единой социальной электронной карты жителя Республики Мордовия

Транспортное приложение предоставляет жителям Мордовии возможность безлимитного льготного проезда на городском общественном транспорте. Теперь жителям республики нет необходимости подсчитывать количество поездок.

После внедрения проекта расчет компенсационных выплат (бюджетных ассигнований) транспортным предприятиям стал производиться за фактическое предоставление транспортных услуг льготным категориям граждан РМ.

Изменение механизма финансирования транспортных предприятий привело к заинтересованности перевозчиков к оказанию транспортных услуг льготной категории граждан РМ, что повлияло на существенное увеличение сети маршрутов и объема льготных перевозок.

Чтобы поближе познакомиться с конкурсантами и проголосовать за проекты «Народного признания», достаточно зайти на сайт http://prof-it.d-russia.ru (Раздел Народное признание http://2020.prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie). Отдать свой голос может любой житель страны. Голосование продлится до 18:00 9 ноября (время московское).

Победитель определяется путем подсчета голосов. Названия проектов-победителей будут опубликованы на сайте Оргкомитета. Также напомним, авторизация для голосования на сайте Организатора проводится бесплатно через смс-сообщение (отправку сообщения оплачивает Организатор).

В этом году важной миссией проведения премии «Народное признание» является её благотворительная направленность. 30% средств, оплаченных Оргкомитетом за смс-авторизацию жителей на сайте, будут направлены в благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Премия «Народное признание» учреждена в 2019 году. Главная цель – получить обратную связь от жителей, непосредственных пользователей сервисов и наградить лучшие региональные проекты, которые помогают гражданам в разных сферах жизни.