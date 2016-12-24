Марина Доможирова: «Я понимаю, насколько тяжелая работа у врачей скорой помощи»

В начале ноября на НТВ выходит в эфир третий сезон «Скорой помощи». Этот сериал не случайно стал одним из самых рейтинговых телепроектов. Конечно, в какой-то степени интерес к медицинской тематике подогрела пандемия коронавируса, в связи с которой люди в белых, голубых и прочих фирменных халатах прочно поселились во всех новостных выпусках телепередач. Но в этом может быть лишь малая доля успеха. На самом же деле миллионы людей приковывает к экранам интересный сюжет, в котором переплелись драматические истории, взятые из реальной жизни. И прекрасный актерский ансамбль. Нам удалось пообщаться с Мариной Доможировой, исполнительницей одной из главных ролей - фельдшера Раи.

Предсказание, которое сбылось

- Марина, совсем недавно на телеканале «Россия 1» с успехом прошел сериал «Закрытый сезон», в котором вы принимали участие. По сюжету там все происходит в курортном городе, в котором начинается волна странных смертей, связанных с эпидемией. Я знаю, что сериал этот снимали задолго до коронавируса. И, конечно же, тогда никто не предполагал, что вообще такое может быть в реальной жизни. Когда случилась пандемия, не было ли ощущения, что - вот, я знаю, что дальше будет?

- Да, было такое ощущение. Съемки проходили в прошлом году в Крыму. И когда мы снимали, то действительно не могли даже подумать, что все это может оказаться правдой, что все маски, перчатки и другие детали той жизни из кино окажутся реальностью. Ведь изначально сценарий казался нам каким-то футуристическим. Кстати, надо сказать, что сериал прошел с хорошими отзывами и рейтингами, недавно он участвовал в фестивале «Киношок» в Анапе и получил «Приз зрительских симпатий» - награда уже доехала до нас. Я горжусь нашей командой!

- Расскажите, а чего ждать зрителям в новом сезоне сериала «Скорая помощь»?

- Для меня третий сезон - наверное, самый душевный. Во втором было много экшена, много действий, много вызовов. А третий - это такая отдушина: там очень много человеческих взаимоотношений, настоящих и интересных людей, к которым мы на вызовы приезжаем, появилось много новых героев. Пока не буду раскрывать всех подробностей - зрители все сами увидят... И в третьем сезоне раскроются тайны, которые тянутся еще с самых первых серий, развяжутся узлы, которые были завязаны в самом начале проекта. Надо сказать, что второй и третий сезоны мы снимали с перерывом в один месяц, поэтому у нас было ощущение, что мы провели вместе с группой целый год на площадке. Но все люди, с которыми мы работаем, - они просто потрясающие!

- На съемках бывает и много интересных моментов. Вам что больше всего запомнилось?

- Мы сейчас уже четвертый сезон снимаем... И однажды мы выходим после смены, а мимо проезжает машина «скорой помощи». Она останавливается, из нее выскакивают настоящий фельдшер и водитель, подходят к нам и просят разрешения сфотографироваться. А мы, в свою очередь, просим у них совместное фото с ними. Потому что мы с невероятным уважением относимся к тому, что они делают. Даже снимаясь в сериале и не по-настоящему делая ту работу, которую делают врачи и фельдшера на скорой помощи, ты ощущаешь, насколько это тяжело. Они носят аппараты ЭКГ, баллоны кислорода, все это весит по семь или восемь килограммов, все это на руках надо занести в квартиру к больному... Нужно носить пациентов, а иногда это крепкие большие мужчины, а в бригаде - две девочки… У них много сложностей, о которых многие не имеют представления, - вплоть до того, что, когда приезжаешь к больному человеку, он не всегда бывает в хорошем настроении и вежлив - а скорее, наоборот, зол и хамит, потому что ему больно и страшно. Их часто ругают, они нередко попадают в сложные ситуации - выезжают на ложные вызовы, и так далее...

Частица доброты

- Для этой роли вам приходилось чему-то учиться - может, каким-то медицинским манипуляциям?

- Конечно. У нас была консультация на подстанции «скорой помощи». И прямо в машине «скорой» нам показывали, как делать ЭКГ. Или - что у каждой бригады скорой помощи по-своему оформлен медицинский ящичек. Или - как они прилепляют пластырь, чтобы можно было быстро оторвать, или - как открывают ампулу, как набирают шприц... Ну и, конечно, интернет в помощь. Я смотрела много видео: как делают непрямой массаж сердца, как делают уколы, как измеряют давление - чтобы все это знать. И еще у меня есть специальная ролевая тетрадь для каждой роли, и на «Скорой помощи» я выписывала туда и медицинскую терминологию, и еще какие-то интересные фразы… Конечно, бывает так, что, когда читаешь сценарий и видишь много сложных медицинских терминов, тебе просто приходится их заучивать, и порою их очень сложно выговорить - но это наша работа!

- То есть вы практически в теме. Вам, наверное, обо всех этих трудностях рассказывали и консультанты?

- Да. И еще наши замечательные сценаристы, которые включают в сценарий все жизненные моменты и очень хорошо прописывают их. Даже нелепые случаи становятся забавными. Это же все наша жизнь, человеческие отношения. И мне кажется, что успех нашего сериала в том, что он снимается в жанре драмеди (современный поджанр трагикомедии, распространенный в первую очередь на телевидении, - прим. авт.). У нас есть сцены, где можно поплакать, - и в то же время обязательно какие-то смешные моменты будут, потому что без юмора в этой профессии невозможно. Нужно уметь весь накапливающийся груз, физический и моральный, сбрасывать, уметь пошутить в нужный момент. Работа врачей и фельдшеров - сложная, и очень здорово, что мы снимаем такой сериал. Он настоящий и добрый и помогает по-другому посмотреть на «скорую помощь».

Пригласите девушку на танцы

- Как вы относитесь к различным телевизионным шоу со звездами? Рискнули бы попробовать, например, встать на коньки или принять участие в танцевальных состязаниях?

- У нас сейчас очень интересный момент был на съемках четвертого сезона «Скорой помощи». В сценарии прописано, что в одном из эпизодов моя героиня Рая должна кататься на коньках. И меня спросили: умею ли я? Я на них стоять умею, но катаюсь не так хорошо, чтобы участвовать в шоу. Конечно, артистов к таким проектам серьезно готовят, но мне кажется, все равно должен быть какой-то первоначальный навык… А что касается моего отношения к подобным шоу - мне они нравятся, и я приняла бы с удовольствием участие в таком проекте. Но мне было бы попроще в танцевальных, потому что мне нравится танцевать, у меня неплохие данные, раньше я и на шпагат садилась, и на мостик вставала. И на танцевальной площадке я чувствую себя увереннее, чем на льду.

Роковая ошибка Ксении Собчак

- Знаю, что этот вопрос задавали вам много раз, но не могу не спросить. Вас часто сравнивают с Риз Уизерспун. Как вам это сравнение?

- Я уже прошла все стадии. Сначала мне было прикольно, что меня с ней сравнивают, потом меня начало это раздражать, потому что я сама - личность и актриса, и у меня собственная интересная жизнь. А сейчас я отношусь к этому спокойно. Для кого-то я автоматически становлюсь роднее, потому что им кажется, что они знают меня в лицо много лет. А в каких-то моментах это забавно. Я недавно снималась в рекламе одной популярной косметической марки, и был целый бум на эту тему. Ксения Собчак сказала, что у этой компании много денег, раз они уже даже голливудскую актрису Риз Уизерспун пригласили сниматься. Ей объяснили, что нет, это была русская девушка, просто они очень похожи. Вот такой резонанс вызвала эта съемка! Я уже думаю: как-то надо воспользоваться этой ситуацией и снять, например, короткий сериал на эту тему или смешные ролики. Думаю, как можно использовать это… Но пока все это - на уровне фантазий…

- Вам надо с ней познакомиться!

- Я на самом деле ей писала в Инстаграм сообщение. Но думаю, что у нее - огромный поток общения, и она просто не увидела его… Хотя кто знает - может, все у нас еще впереди?!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личного архива актрисы