Счастливый год Влада Топалова

35 лет - это вроде даже и не юбилей, но какая-то важная веха в жизни. Возраст, когда находишься в самом расцвете сил, уже чего-то заметного достиг, но все планы и мечты устремлены в будущее, и веришь, что самое главное - где-то там, впереди. Влад Топалов в честь своего дня рождения не стал устраивать грандиозного праздника - время сейчас не то. Самые родные и близкие поздравили Влада с праздником в домашней обстановке. Но один из самых главных подарков он сделал себе сам: вместе с супругой Региной Тодоренко они записали трогательную совместную композицию «Часовые пояса», в которой еще раз признались друг другу в любви…

Яркий старт

Влад Топалов с раннего детства занимался музыкой, окончил музыкальную школу по классу скрипки. А потом был ансамбль «Непоседы», который дал дорогу многим начинающим артистам. В том числе и Владу.

Большая популярность пришла к артисту, когда ему только исполнилось 15 лет. Уже тогда группа «Smash!!», в которой он выступал вместе с Сергеем Лазаревым, стала невероятно популярной. Фанаты распевали их хиты и в самом прямом смысле носили на руках. В марте 2003 года вышел первый альбом группы под названием «Freeway», который стал популярным не только в России и странах СНГ, но и в Юго-Восточной Азии, приобрел статус платинового и выдержал два переиздания. Общее количество проданных копий альбома составило пять миллионов экземпляров.

К сожалению, эта некогда суперпопулярная группа просуществовала недолго. Сергей Лазарев покинул дуэт и начал сольную карьеру. Тогда о причинах ухода артиста никто не распространялся, комментариев на эту тему не было. Но известно, что оба солиста какое-то время не общались друг с другом. Правда, на одной из премий «MTV Music Awards» была попытка возродить «Smash!!» - артисты согласились спеть дуэтом некогда мегапопулярный хит «Belle», но дальше этого дело не пошло.

И только сейчас, когда все обиды остались в прошлом, оба артиста стали старше и мудрее, они поддерживают друг друга и называют себя не иначе как «братьями».

- Я очень горжусь Владом! - сказал Сергей Лазарев. - Я рад, что мы вновь так тесно и крепко дружим, как раньше! Все-таки дружба, проверенная годами и трудностями, самая крепкая!

Совет да любовь

В скандальных и громких романах Влад Топалов замечен не был. Да и о личной жизни он всегда старался не распространяться. И даже когда стал встречаться с Региной Тодоренко, пара не сразу себя «рассекретила». Их «вычислили» фанаты, которые обратили внимание на то, что артист и телеведущая на своих страницах в социальных сетях публикуют фотографии из одних и тех же мест. Два года назад пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, а спустя полтора месяца после этого родился их сын Михаил. Его назвали в честь дедушки - отца Влада Топалова. Кстати, именно он был долгое время продюсером группы «Smash!!» и потом помогал сольному творчеству сына. А свадьбу - с приглашением гостей - пара сыграла позже, уже после рождения наследника.

Влада Топалова можно назвать одним из самых примерных семьянинов. Он обожает своего сына и старается проводить с ним как можно больше времени.

- Я с каждым днем все больше понимаю, как же мне повезло и какой я счастливый! - признается Влад Топалов. - Нет большей награды для мужчины, чем иметь рядом лучшую женщину - и, как следствие, лучших детей! Это счастье - быть папой! Эти эмоции невозможно ни с чем сравнить! Это чувство отцовства невозможно описать словами - можно только прочувствовать. Нет сильнее и мощнее силы, чем эта, - я, по крайней мере, пока такую не знаю. Мой сын - это больше, чем «всё», это как ядерный взрыв! Ощущение, что, не задумываясь, отдашь жизнь в любую секунду. Наши дети, конечно, нас сильно воспитывают: учат терпению, учат понимать, что не только у тебя одного может быть просто плохое настроение - ни с чего, а просто так. И в этот момент, вместо того чтобы сорваться, ты просто любишь и принимаешь это в своем любимом человеке...

Откровенное признание

Своей супруге Регине Тодоренко артист не устает признаваться в любви. Даже просто видя со стороны, как супруги общаются на светских мероприятиях, ясно, что чувства у них - самые настоящие, искренние и трогательные.

- Родная душа - это когда мы можем быть полностью и искренне теми, кто мы есть, - говорит Топалов. - Когда нас любят такими, какие мы есть, а не такими, какими мы стараемся быть. Каждый открывает лучшие стороны другого. Родная душа - это тот, кто разделяет наши глубочайшие устремления, избранное нами направление движения. Если мы вдвоем, подобно воздушным шарикам, движемся вверх - очень велика вероятность того, что мы нашли друг в друге нужного человека. Родная душа - это тот, благодаря кому вы начинаете жить подлинной жизнью. В моей жизни таких людей очень немного. Двое из них - моя жена и мой сын...

Кстати, в этом году Регина Тодоренко тоже отметила важную дату - свое 30-летие, и призналась, что на будущее у нее - огромное количество проектов и планов.

Тайное становится явным

Этот год для пары стал особым не только из-за круглых дат. Оба артиста приняли участие в популярных шоу на телевидении. Сначала, весной, это был один из самых рейтинговых телепроектов НТВ - «Маска», где Влад Топалов присутствовал в качестве участника, а Регина Тодоренко была в составе жюри. Артист в костюме Панды дошел до полуфинала, а потом его имя было рассекречено.

- Я в принципе очень жизнерадостный человек, но надо признаться, что костюм придавал мне какого-то озорства, - рассказал после съемок в шоу Влад. - Я сначала воспринимал все это скептически, даже негативно: в костюме жарко, неудобно… Но когда я впервые вышел в нем на сцену - всё поменялось. Это как в фильме «Маска», когда герой Джима Керри надевал маску - и превращался в абсолютно другого человека. Вот со мной произошло то же самое. Я вообще не такой, как эта Панда: я не лицедей по большому счету. И костюм мне передал немного этой экстравагантной энергии. Я получил удовольствие: это было интересно, здорово, необычно, порой сложно - но каждый раз я выходил на сцену с большим энтузиазмом!

Сама Регина Тодоренко, когда Влад завершил свое выступление в шоу, не могла сдержать эмоций - плакала и повторяла:

- Я тебя люблю!..

А сейчас Влад и Регина принимают участие в проекте «Ледниковый период» на Первом канале - пробуют свои силы в фигурном катании. Хоть Влад честно сказал, что у него не все получается и что он практически лидер по падениям на льду во время тренировок, но он будет стараться победить.

- В первую очередь хочу доказать самому себе, что смогу, - говорит артист. - Ну и Регина всегда так радуется, когда у меня что-то получается!..

Валерия Шелованова, фото Вадима Тараканова и от пресс-служб телеканалов