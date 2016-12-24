Новые жилые кварталы появятся во всех районах Саранска

Глава РМ Владимир Волков провел рабочее совещание по жилой застройке региональной столицы. В ходе состоявшегося обсуждения рассмотрены планы работ на ближайшие годы и на среднесрочную перспективу. У торгового центра «Макс» на Юго-Западе, в частности, уже начато возведение жилого комплекса. Глава республики высказал ряд замечаний, связанныхс применением предлагаемых архитектурных решений. Также речь шла о продолжении обустройства территорий в районе улицы Фурманова, стадиона «Мордовия Арена», Северо-Восточного шоссе и парка Ленинского района.

Особое внимание Глава Мордовии призвал обратить на функциональность придомовых территорий, наличие детских и спортивных площадок, достаточного количества парковочных мест, на доступность социальной инфраструктуры, в том числе – школ и детских садов.

Напомнил республиканский руководитель и о важности реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны. Если в период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года строители трудились, в основном, на крупных объектах, то теперь ставится задача увеличить объемы жилищного строительства. «Это позволит нам обеспечить отрасль заказами не только в 2021 -2022 годах, но и в дальнейшем», - подчеркнул Владимир Волков.