Муниципалитеты Мордовии смогут укрепить свою доходную базу

«Они же людей возят!»
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
Решением Госсобрания Мордовии, с 1 января следующего года за местными бюджетами, бюджетами муниципальных районов и городского округа Саранск в полном объеме закрепляются так называемые неналоговые доходы, Речь идет, например, об административных штрафах (кроме нарушений ПДД), платежах за негативное воздействие на окружающую среду, пользование водными объектами, находящимися в собственности субъекта страны. Данные нововведения, как считается, будут способствовать росту доходов муниципалитетов при исполнении их обязательств. В том числе – и при достижении целевых показателей реализации нацпроектов, инициированных Президентом России.
Отдельным решением регионального парламента органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению регулируемых тарифов на пассажироперевозки. Благодаря этому, муниципалитеты смогут самостоятельно назначать экономически обоснованные цены на проезд в городском электротранспорте, а также в автомобилях.
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
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