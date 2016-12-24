Муниципалитеты Мордовии смогут укрепить свою доходную базу

Новости

Решением Госсобрания Мордовии, с 1 января следующего года за местными бюджетами, бюджетами муниципальных районов и городского округа Саранск в полном объеме закрепляются так называемые неналоговые доходы, Речь идет, например, об административных штрафах (кроме нарушений ПДД), платежах за негативное воздействие на окружающую среду, пользование водными объектами, находящимися в собственности субъекта страны. Данные нововведения, как считается, будут способствовать росту доходов муниципалитетов при исполнении их обязательств. В том числе – и при достижении целевых показателей реализации нацпроектов, инициированных Президентом России.

Отдельным решением регионального парламента органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению регулируемых тарифов на пассажироперевозки. Благодаря этому, муниципалитеты смогут самостоятельно назначать экономически обоснованные цены на проезд в городском электротранспорте, а также в автомобилях.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Они же людей возят!»

Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков

Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Для армейской службы вирус не годен

Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании

35 миллионов рублей

«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса

Долги наши тяжкие…

По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу