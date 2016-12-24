Бюджет Мордовии пополнился почти на 2 миллиарда рублей

«Юбилейная» пятидесятая сессия Государственного Собрания РМ вновь прошла с учетом действующих рекомендаций санитарных служб. Из двух десятков вопросов, включенных в повестку дня, наибольший интерес вызывали бюджетные корректировки, вызванные ростом объемов финансовой помощи из федеральной казны и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ассигнования, как объявил вице-премьер – министр финансов республики Сергей Тюркин, увеличиваются на 1 млрд. 934 млн. рублей. Из них 535 миллионов получат медицинские и социальные работники, участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 397 миллионов направляется на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций по программам ОМС, 363 млн. - на социальную поддержку безработных, 336 млн. - на ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Также 93 млн. рублей пойдет на финансирование дорожной деятельности, 86 миллионов – на бесплатное питание для младшеклассников, 51 млн. – на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Наконец, еще в 5 миллионов рублей оцениваются межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности федеральных парламентариев и их помощников. Субвенции на обеспечение детей-инвалидов льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием выросли на 4 млн. рублей.

С учетом принятых поправок доходы региональной казны составляют 51 млрд. 308 млн. рублей, расходы – 51 млрд. 303 миллиона.