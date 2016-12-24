Правительство Мордовии заключило соглашение о сотрудничестве с Самарской областью

Документ предусматривает, прежде всего, объединение научно-технологического и экономического потенциала регионов при обеспечении деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Инициатором создания такой структуры выступила Самарская область. Помимо Мордовии, к проекту также присоединились Ульяновская, Пензенская и Тамбовская области.

Следует напомнить, что в соответствии с нацпроектом «Наука» до 2024 года в стране планируется организовать 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первая пятерка была сформирована в 2019 году. Сейчас проводится конкурс по отбору следующих пяти центров. Участие в нем примет и «Инженерия будущего». Программа его деятельности, разработанная совместными усилиями представителей научно-образовательных организаций, компаний реального сектора экономики, экспертного сообщества, предполагает развитие таких направлений, как двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмос, новые инженерные решения.

«Интеграция компетенций вузов, органов власти, предприятий реального сектора экономики и управляющей компании научно-образовательных центров позволяет реализовать идеи, конкурентоспособные не только в России, но и во всем мире, - подчеркнул в ходе заседания наблюдательного совета нового центра Глава РМ Владимир Волков. - Довольно интересными представляются, например, разработки интеллектуальных робототехнических систем, выполняемые в мордовском госуниверситете, исследования в сфере новых материалов, лазерных, медицинских и биотехнологий, а также 3D-моделирования. Помимо того, в республике активно развивается оптоэлектроника. Создан инжиниринговый центр, действует оптоволоконный завод. Полагаю, что наша заявка на присвоение центру статуса «Научно-образовательный центр мирового уровня» солидная, а участники обладают большими компетенциями в плане современной инженерии».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ответ поблагодарил Главу Мордовии за интенсивную и качественную подготовку проектов. «Мы уже имеем конкретные результаты, – заявил руководитель близлежащего региона. - Так, весьма заметный вклад вносит МГУ имени Н.П.Огарева. Этот вуз, являясь носителем целого ряда сквозных компетенций, в том числе - в вопросах создания уникальных по своим характеристикам приборов, сумел оперативно представить документы, впоследствии нашедшие отражение в программе деятельности центра».

По итогам обсуждения члены наблюдательного совета единогласно поддержали программу деятельности НОЦ «Инженерия будущего».