Сроки выплаты пенсий клиентам Почты России в Мордовии не изменятся

Примирились с потерей
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике