Сроки выплаты пенсий клиентам Почты России в Мордовии не изменятся

УФПС Республики Мордовия сообщает, что доставка денежных средств жителям региона, получающим пенсии и социальные выплаты через отделения Почты России, будет производиться по стандартному графику.

Отметим также, что требование о переводе пенсии на банковские карты «Мир» не распространяется на пенсионеров, получающих

выплаты через отделения почтовой связи республики.

Почтальоны доставляют пенсию согласно утвержденному графику в любую погоду, при этом доставку пенсии на дом получатель не оплачивает. Это удобно для пожилых людей, маломобильных граждан и людей, находящихся дома на лечении. Отметим, что Почта России – единственная организация, выполняющая функцию доставки пенсий на дом.

«Получение пенсий и других социальных выплат на дому является востребованной для многих жителей региона услугой. Выплаты осуществляются в определенный срок и в комфортной для получателя обстановке, без присутствия посторонних лиц. Все начисления фиксируются в выплатных документах, которые выдаются получателям выплат на руки», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия Владимир Девяткин.

Одновременно с выдачей пенсии почтальоны оказывают и другие востребованные услуги: прием коммунальных платежей, налогов и штрафов через мобильный почтово-кассовый терминал, оформление подписки на периодические печатные издания.

Для того чтобы получать пенсию через Почту России, пенсионеру достаточно написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее Управление социальной защиты населения. Также заявление можно оформить через почтовое отделение или личный кабинет портала Госуслуг. Этот документ может написать как сам получатель, так и его законный представитель. Если клиент желает получать выплаты в отделении почтовой связи, то он может написать соответствующее заявление на имя начальника отделения.