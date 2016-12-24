Одна из улиц Саранска получит имя основателя фольклорного ансамбля «Торама»

С инициативой о названии одной из улиц столицы Мордовии именем этнографа-фольклориста Владимира Ромашкина ГАУ РМ «Фольклорный ансамбль «Торама» вышел на Председателя Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрия Мишанина. Он поддержал это предложение и отправил на рассмотрение мэру города Петру Тулаеву.

На состоявшейся 29 октября в администрации Саранска 27-й сессии Совета депутатов было принято решение о присвоении наименования улице в столице Мордовии: участок от ул. Севастопольской до ул. Тавлинская набережная (в районе ул. Тамбовской) – назван улицей Владимира Ромашкина.

В ходе сессии в наименование объекта улицей Ромашкина были внесены изменения. В проекте решения предусматривалось, что улица будет называться улицей Ромашкина. Однако и глава города Петр Тултаев, и депутаты настояли на том, чтобы к фамилии было добавлено имя известного фольклориста, создателя ансамбля «Торама».

«Имя Владимира Ивановича Ромашкина известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Он внес неоценимый вклад в развитие финно-угорской культуры. Ромашкиных в Саранске немало, поэтому необходимо, чтобы его имя было в названии улицы», - подчеркнул Петр Тултаев.

Улица Владимира Ромашкина будет находиться в 3-м микрорайоне Юбилейного.

Владимир Ромашкин - музыкант, заслуженный деятель искусств республики Мордовия, лауреат Государственной премии РМ, который возродил исполнение музыкальных произведений на древних мордовских народных инструментах. Ценнейшим вкладом В.Ромашкина в этномузыкологию мордовской культуры явилось изучение музыкального фольклора мордвы-каратаев. По своим экспедиционным материалам он опубликовал две работы, явившиеся первыми серьезными исследованиями музыки каратаев в отечественной науке.

Его имя известно не только по всей России, но и за границей, в Финляндии, Норвегии и Швеции существуют его фан-клубы. Он сделал столько в деле сохранения культуры, что не под силу десятку людей. Владимир Ромашкин внес огромный вклад в сохранение мордовской культуры: он продемонстрировал всему миру богатство мордовского народа – его самобытную культуру.

Широкую известность в России и за рубежом Владимиру Ромашкину принесла его деятельность в качестве руководителя ансамбля «Торама», целью которого было исполнение произведений традиционной вокальной и инструментальной музыки. По сценарию и при непосредственном участии В.Ромашкина сняты музыкально-этнографические фильмы «Каратаи», «Истоки», «Зов торамы», «О чем поет «Торама».

«Владимир Ромашкин - это одна из тех личностей, с которых следует брать пример как с человека, всей душой преданного своему народу, учиться бережному и трепетному отношению к культурному наследию предков, к национальным традициям. Считаю, что он внес неоценимый вклад в развитие песенной культуры мордовского края и присвоение его имени одной из улиц Саранска будет лишь малой частью признания земляками и потомками масштаба его личности», – заявил директор фольклорного ансамбля «Торама» Андрей Николаев.