70% от всех заболевших коронавирусом смогут лечиться дома

Примирились с потерей
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым. Обсуждались вопросы работы завода «Биохимик», в том числе речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.
Прежде всего, Владимир Волков отметил важность и своевременность принятого Президентом России Владимиром Путиным решения о бесплатном обеспечении лекарствами пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. На эти цели будет направлено более 5 млрд. рублей, глава государства распорядился выделить их незамедлительно. Сделано это для того чтобы снизить нагрузку на больницы, чтобы самые легкие пациенты, а это 70% от всех заболевших, смогли лечиться дома.
«Это принципиальное решение, которое поможет нам в нашей работе, оно поможет радикально развернуть все лечение, которое касается ковида», - подчеркнул Глава республики.
Петр Белый рассказал, что в этот непростой период борьбы с пандемией завод задействовал все свои мощности, в разы увеличив производство востребованных медициной лекарств. На «Биохимике» была экстренно перепрофилирована производственная линейка, ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» и антибактериальные препараты – их завод выпускает в очень широком ассортименте (около 30 наименований, включая востребованный в борьбе с ковидом «Азитромицин»).
«Биохимик» - единственный в стране производитель, который выпускает «Азитромицин» в инъекционной форме. Все запросы здравоохранения мы пока удовлетворяем», - подчеркнул Петр Белый.
Такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия.
«У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники МГУ имени Н.П. Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается», - сказал Петр Белый.
«Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь, - подчеркнул Владимир Волков. – Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют».
Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу