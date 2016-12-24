70% от всех заболевших коронавирусом смогут лечиться дома

Репортер

Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым. Обсуждались вопросы работы завода «Биохимик», в том числе речь шла о выпуске лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

Прежде всего, Владимир Волков отметил важность и своевременность принятого Президентом России Владимиром Путиным решения о бесплатном обеспечении лекарствами пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. На эти цели будет направлено более 5 млрд. рублей, глава государства распорядился выделить их незамедлительно. Сделано это для того чтобы снизить нагрузку на больницы, чтобы самые легкие пациенты, а это 70% от всех заболевших, смогли лечиться дома.

«Это принципиальное решение, которое поможет нам в нашей работе, оно поможет радикально развернуть все лечение, которое касается ковида», - подчеркнул Глава республики.

Петр Белый рассказал, что в этот непростой период борьбы с пандемией завод задействовал все свои мощности, в разы увеличив производство востребованных медициной лекарств. На «Биохимике» была экстренно перепрофилирована производственная линейка,  ключевыми направлениями стали противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» и антибактериальные препараты – их завод выпускает в очень широком ассортименте (около 30 наименований, включая востребованный в борьбе с ковидом «Азитромицин»).

«Биохимик» - единственный в стране производитель, который выпускает «Азитромицин» в инъекционной форме. Все запросы здравоохранения мы пока удовлетворяем», - подчеркнул Петр Белый.

Такой ответ на вызовы времени стал возможным благодаря технологической модернизации и хорошему кадровому обеспечению предприятия.

«У нас существенно поменялся кадровый состав, произошло омоложение коллектива: на заводе работают выпускники МГУ имени Н.П. Огарева, наши именные стипендиаты. Многие уже сделали карьеру, руководят структурными подразделениями, их работа достойно оплачивается», - сказал Петр Белый.

«Это очень хорошо, что на производство приходит молодежь, - подчеркнул Владимир Волков. – Еще 10 лет назад наши промышленные предприятия старели, а сейчас они молодеют».

Было отмечено, что и средняя заработная плата на заводе растет, она уже значительно выше среднереспубликанских показателей.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и ввода в строй новых производственных площадок, которые позволят создать дополнительные рабочие места и обеспечат дальнейший рост заработной платы на предприятии.

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