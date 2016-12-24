Росреестр по РМ информирует

За 9 месяцев 2020 года государственным инспектором по использованию и охране земельУправления Росреестра по Республике Мордовия на территории Рузаевского муниципального района проведено 94 проверки соблюдения гражданами земельного законодательства Российской Федерации, в том числе 41 выездная проверка.

В ходе проведенных проверок выявлено 79 нарушений что составляет 84% от их общего числа. Составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 5 протоколов за неисполнение в срок предписаний об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ, которые направлены для рассмотрения в адрес мировых судей. По данным протоколам 3 нарушителя привлечены к административной ответственности.

Большое внимание уделяется устранению нарушений требований земельного законодательства. С этой целью, инспектором было выдано 79 предписаний об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства. По состоянию на 01.10.2020 г. устранено 47 нарушений на общей площади 0,5 га.

В рамках систематического наблюдения инспектором проводятся административные обследования объектов земельных отношений, так за 9 месяцев 2020 года было проведено 41 такое обследование. По результатам обследования проведено 25 проверок соблюдения земельного законодательства.

«Нарушения требований земельного законодательства можно избежать если вовремя приступить к оформлению прав на используемый земельный участок», - отметила начальник межмуниципального отдела по Рузаевскому, Кочкуровскому и Лямбирскому районам Наталья Яшина.