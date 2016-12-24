В МВД по РМ в минувшую пятницу в режиме видео-конференц-связи состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие руководители органов и подразделений внутренних дел региона. На совещании были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года и определены ключевые задачи на ближайшую перспективу.

«Оперативная обстановка в Мордовии остается стабильной и контролируемой, - отметил министр внутренних дел полковник полиции Борис Шейнкин. - В сравнении с регионами Российской Федерации и Приволжского федерального округа в республике сохраняется относительно низкий уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения. Личным составом раскрыты и установлены виновные в совершении 4 268 преступлений, увеличилось количество преступлений, раскрытых по оперативным данным, а также совершенных в прошлые годы».

На совещании отмечалось, что в текущем году сотрудники полиции добились положительных результатов по борьбе с наркопреступностью, незаконным оборотом оружия, в сфере экономики и миграции, а также предупреждению противоправных деяний в общественных местах и на улицах, в результате принятых мер снизилась криминальная активность среди несовершеннолетних. Вместе с тем имеется ряд недостатков, в том числе в организации профилактической работы, в результате чего увеличилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. В ходе совещания были приняты дополнительные решения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности.