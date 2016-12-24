Мордовские фермеры отличились на «Золотой осени»

Долги наши тяжкие…
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
Подведены итоги конкурсов, проведенных минсельхозом страны в рамках традиционной агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».
В номинации «Лучший начинающий фермер» победу одержал индивидуальный предприниматель Сергей Рябов из села Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии. Золотая медаль вручена ему с формулировкой «за достижение высоких показателей в производстве продукции растениеводства (грибоводство)». Еще одна награда - бронзовая - досталась Андрею Столярову из поселка Дачный Теньгушевского района.
Два республиканских КФХ отмечены и в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». Обладателем серебряной медали стала животновод Елена Кудашкина (с. Турдаково Ардатовского района), бронзовой - рыбовод Вячеслав Окунев (деревня Николаевка Большеберезниковского района).
Также в число лучших сельхозпотребителей страны вошел перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Подворье», возглавляемый Александром Коршуновым. Это ичалковское хозяйство завоевало «бронзу» за достижение высоких показателей в организации сбора и реализации молока.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.