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Мордовские фермеры отличились на «Золотой осени»

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Подведены итоги конкурсов, проведенных минсельхозом страны в рамках  традиционной агропромышленной выставки «Золотая осень - 2020».

В номинации «Лучший начинающий фермер» победу одержал индивидуальный предприниматель Сергей Рябов из села Подлесная Тавла Кочкуровского района Мордовии. Золотая медаль вручена ему с формулировкой «за достижение высоких показателей в производстве продукции растениеводства (грибоводство)». Еще одна награда - бронзовая - досталась Андрею Столярову из поселка Дачный Теньгушевского района.

Два республиканских КФХ отмечены и в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма». Обладателем серебряной медали стала животновод Елена Кудашкина (с. Турдаково Ардатовского района), бронзовой - рыбовод Вячеслав Окунев (деревня Николаевка Большеберезниковского района).

Также в число лучших сельхозпотребителей страны вошел перерабатывающий снабженческо-сбытовой кооператив «Подворье», возглавляемый Александром Коршуновым. Это ичалковское хозяйство завоевало «бронзу» за достижение высоких показателей в организации сбора и реализации молока.

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