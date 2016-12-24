Cреднемесячная заработная плата осужденных в Мордовии увеличилась в этом году на 10%

В УФСИН по РМ в режиме видеоконференции прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев этого года.

Как отмечалось, оперативная обстановка в подведомственных учреждениях остается контролируемой и стабильной.

За этот период не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании. На 41,3% увеличилось количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ при попытке доставки их на территорию учреждений.

План по выпуску товарной продукции и оказанию услуг промышленного характера выполнен на 103,5%. На 9,6% увеличена среднемесячная заработная плата осужденных.

Обстановка по медицинскому обеспечению «контингента» остается стабильной и контролируемой, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.