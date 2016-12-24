Житель Старого Шайгова попался с фальшивыми банкнотами

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Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя села Старое Шайгово, оплачивавшего свои покупки фальшивыми купюрами.
О подозрительной банкноте номиналом 5 тысяч рублей в полицию сообщила продавец одной из торговых точек в городе Краснослободске. Этой фальшивкой за товар только что расплатился один из покупателей. Прибывшие оперативники по горячим следам недалеко от магазина задержали молодого человека и девушку, при себе у которых находились еще семь пятитысячных купюр. Как выяснилось впоследствии, все они оказались поддельными.
Молодой человек признался полицейским, что фальшивые банкноты он по сходной цене приобрел в Москве у незнакомого человека. Цель покупки была проста - он намеревался расплачиваться в Мордовии этими банкнотами за товары. Оперативники также установили, что этой осенью молодой человек успел «реализовать» в общей сложности шесть поддельных купюр в Краснослободске и Саранске.
В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статье «Сбыт поддельных денег», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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