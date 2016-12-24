Изуверская месть

Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки

Как сообщили федеральные СМИ, 19-летний уроженец Саранска Роман Антипов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки.

По данным журналистов «Московского комсомольца», Роман Антипов приехал в Москву из Саранска вместе с отцом. В столице он помогал родителю в шабашках на отделке квартир. С юной выпускницей школы Роман познакомился в парке. Они встречались почти полтора года, и родные девушки хорошо относились к парню, разрешая ему оставаться у них даже с ночевкой.

Но летом прошлого года девушка заявила об окончании их отношений. Роман же был настроен на их продолжение и всячески пытался вернуть все в прежнее русло. Но попытки парня оказывались тщетными. Тогда он пригласил девушку для последнего разговора. Парочка спокойно гуляла в лесу, когда в безлюдном месте Роман набросился на свою бывшую избранницу и изнасиловал ее. Войдя в раж, он стал душить девушку ремнем, затем достал из рюкзака лезвие и порезал на руках жертвы вены. Потом садист просто сидел и смотрел, как она истекает кровью. В завершение расправы он нанес девушке 30 ударов ножом в грудь, спину, шею и голову. Бедняжку спасли появившиеся невдалеке люди. Услышав посторонние голоса, Антипов нанес еще несколько ударов жертве и убежал. Там же в лесу он пытался покончить с собой, но выдал себя криками. Его задержали полицейские, а пострадавшую доставили в больницу.

На суде Антипов полностью отказался от показаний, заявил о своей невиновности и даже пытался косить под психа. Однако эксперты разоблачили эту уловку. В итоге ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 3 млн рублей.

К счастью, жертва Антипова выжила, но ей предстоит еще долгое время восстанавливать свое здоровье.