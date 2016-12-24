Изуверская месть

Смертельный «отрыв»
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Уроженец Саранска получил 18 лет строгача за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки
Как сообщили федеральные СМИ, 19-летний уроженец Саранска Роман Антипов был приговорен к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование и покушение на убийство бросившей его девушки.
По данным журналистов «Московского комсомольца», Роман Антипов приехал в Москву из Саранска вместе с отцом. В столице он помогал родителю в шабашках на отделке квартир. С юной выпускницей школы Роман познакомился в парке. Они встречались почти полтора года, и родные девушки хорошо относились к парню, разрешая ему оставаться у них даже с ночевкой.
Но летом прошлого года девушка заявила об окончании их отношений. Роман же был настроен на их продолжение и всячески пытался вернуть все в прежнее русло. Но попытки парня оказывались тщетными. Тогда он пригласил девушку для последнего разговора. Парочка спокойно гуляла в лесу, когда в безлюдном месте Роман набросился на свою бывшую избранницу и изнасиловал ее. Войдя в раж, он стал душить девушку ремнем, затем достал из рюкзака лезвие и порезал на руках жертвы вены. Потом садист просто сидел и смотрел, как она истекает кровью. В завершение расправы он нанес девушке 30 ударов ножом в грудь, спину, шею и голову. Бедняжку спасли появившиеся невдалеке люди. Услышав посторонние голоса, Антипов нанес еще несколько ударов жертве и убежал. Там же в лесу он пытался покончить с собой, но выдал себя криками. Его задержали полицейские, а пострадавшую доставили в больницу.
На суде Антипов полностью отказался от показаний, заявил о своей невиновности и даже пытался косить под психа. Однако эксперты разоблачили эту уловку. В итоге ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 3 млн рублей.
К счастью, жертва Антипова выжила, но ей предстоит еще долгое время восстанавливать свое здоровье.
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
К «приватизаторам» кранов Маевского могут нагрянуть не только коммунальщики
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим