Рынок труда

Названы регионы, где гражданам проще всего найти работу

Наша республика вошла в число 25 регионов страны с самым низким уровнем безработицы. По данным РИА «Новости», за последний год этот показатель вырос в Мордовии на 1,6 процентного пункта, или до 5,4% (в среднем по стране - до 6,4 процента, то есть на 1,9 пункта).

Пандемия, как полагают эксперты, не лучшим образом отразилась на рынке труда. В августе текущего года количество нетрудоустроенных граждан достигло в стране 4,8 миллиона человек. Средний возраст безработных ныне составляет 35,6 года. 21,8% из них приходится на молодых людей в возрасте до 25 лет, почти 16 процентов - на «предпенсионеров». Притом доля так называемой застойной безработицы колеблется от 14,7 процента в городах до 27,1% - в сельской местности.

Наиболее стабильная обстановка наблюдается сегодня либо в признанных деловых центрах (Москва, Санкт-Петербург, Казань), либо в малонаселенных ресурсодобывающих регионах, таких как Ямало-Ненецкий автономный округ.

Время поиска новой работы в стране тоже сильно увеличилось - до 5,8 месяца. Но чтобы найти подходящую вакансию, среднестатистическому москвичу нужно потратить не более 3,3 месяца, петербуржцу - и того меньше (2,7 месяца). В Мордовии, для сравнения, у соискателя на это уйдет 7,5 месяца, а в Северной Осетии - и вовсе больше 10 месяцев.

Вообще, в нижней части списка доминируют именно северокавказские территории. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии (30,7%). На втором месте с конца находится Тува (22,3%). Далее следуют Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия (от 21,7 до 15 процентов).

В Приволжье лидерство Татарстана пока никем не оспаривается. Республика вполне уверенно чувствует себя на 8-й позиции федерального рейтинга. Безработица там, хоть и «прибавила» за год 0,8 пункта, остается на довольно приемлемом, 4-процентном уровне. Что же до Мордовии, то она находится на 4-м месте в ПФО и на 25-м - в России.