Тотальный «маскарад»

Роспотребнадзор России обязал абсолютно всех граждан носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках и даже в лифтах

На прошедшей неделе жители республики в полной мере повторили все свои весенние вирусные «достижения» - ежедневный прирост новых больных с COVID-19 уверенно держится на отметке 60+, а число пациентов с коронавирусом в больницах Мордовии неумолимо приближается к своей предельной величине в две тысячи человек. Для многих из наших сограждан коварная инфекция из «телевизионной страшилки» внезапно превратилась в прямую и явную угрозу - вирус бьет уже совсем рядом, поражая людей из близкого окружения. Устрашающими темпами растет и число летальных случаев - скончавшийся несколько дней назад в Республиканской инфекционной клинической больнице 50-летний мужчина стал 50-й жертвой коронавируса в Мордовии. Заболевание у него протекало в тяжелой форме, осложняясь двусторонней субтотальной вирусной пневмонией. Было и сопутствующее заболевание в виде ожирения 3-й степени.

В целом по России ситуация с распространением коронавируса тоже не внушает оптимизма. Уже побиты весенние антирекорды, и никакого просвета не видно - впереди нас ждут холода и всплеск традиционных заболеваний. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора РФ Натальи Пшеничной, для того чтобы эпидемия COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо из-за «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

Так или иначе Роспотребнадзор России 28 октября постановил, что абсолютно все граждане страны обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах. Кроме того, с 23:00 до 06:00 запрещаются любые зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания.

Кстати, сотрудники полиции совместно с представителями Администрации города на днях провели рейды по проверке соблюдения эпидемиологических ограничений саранскими кафе и развлекательными заведениями. Всего рейды охватили более тридцати заведений столицы республики, работающих в ночное время. Нарушения были выявлены на территории Октябрьского и Пролетарского районов. Полицейские составили материалы проверки в отношении четырех руководителей кафе-баров, расположенных на улицах Мордовской, Пушкина, Студенческой и Васенко. Эти заведения функционировали после 23:00. Кроме того, в двух из них осуществлялась реализация алкогольной продукции после 22:00. Полицейские напомнили гражданам о том, что каждый житель региона может сообщить о подобных нарушениях в ближайший отдел полиции или по телефону УМВД России по г.о. Саранск: 8(8342) 29-84-03 или 102.

А в понедельник ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, обсудили на заседании правительства Мордовии. В республике продолжается масштабный мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции в торговых точках, заведениях общественного питания, общественном транспорте, на предприятиях и в организациях региона. Только за последнее время из-за выявленных нарушений была приостановлена работа шести точек общепита и торговли, несколько магазинов были оштрафованы.

Председатель правительства республики Владимир Сушков отметил, что в маршрутных такси масочный режим практически не соблюдается, и на это нарушение необходимо обратить пристальное внимание, чтобы защитить здоровье и жизнь пассажиров. Также в некоторых магазинах продолжают обслуживать посетителей без масок и перчаток, что является недопустимым.

На совещании отмечалось, что в ближайшее время в республике начнут работу новые компьютерные томографы, которые будут оборудованы на базе Республиканской инфекционной больницы, Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, Республиканской клинической больницы № 4 и Рузаевской центральной районной больницы.

Любопытный материал известного российского журналиста и телеведущего Игоря Прокопенко предложил вниманию своей аудитории телеграм-канал «Мордовский шпиль»:

Снимите перчатки, поручик Голицын!

«Перчатки являются избыточной мерой в борьбе с коронавирусом», - официально заявил главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов, чем окончательно смешал содержимое мозгов подконтрольных Минздраву граждан… Ибо сегодня далеко не в каждое присутственное место пускают без перчаток, а то и вовсе могут накостылять.

Чем аргументирует свое мнение главный инфекционист Минздрава? Тем, что мы не умеем ими пользоваться. И вместо пользы наносим себе вред… Действительно, если, к примеру, мы вначале пальцем в перчатке нажимали кнопку в лифте, а потом поковыряли этим пальцем в носу или, там, глаз почесали, то уж лучше бы это мы делали без перчаток, - говорит профессор Чуланов… А вот что действительно оберегает от коронавируса, так это те самые дезинфицирующие жидкости, которые сегодня где только не понатыканы… Нажал кнопку лифта невооруженным пальцем, побрызгал жидкостью - и ковыряй где хочешь…

Конечно, мы и раньше подозревали, что главное в профилактике коронавируса - не маски и не перчатки, а правильное обращение с ними. Но ведь милиционеру не прикажешь… А у него инструкция - без масок и перчаток не пущать...

Вот я и думаю… Как-то докторам надо между собой договориться: что полезно, а что вредно при коронавирусе… А потом все это передать милиционерам, причем в письменном виде…

Но уж тогда, договорившись между собой про полезность (вредность) перчаток и про эффективность (бесполезность) масок, официальные лица медицины не должны больше смущать народ сверхнормативными советами… Потому что от этих советов получается сплошное непонимание простыми гражданами вопроса: в чем ходить.

А как следствие - социальная раздражительность и рост протестных настроений.