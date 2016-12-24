Гоша Куценко: «Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось эту роль исполнить»

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Новость пришла, когда это интервью уже состоялось: Гоша Куценко подхватил коронавирус.
- Берегите себя! - сказал артист. - Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось эту роль исполнить… Носите маски, держите дистанцию, не будьте безрассудны и безответственны! Помогите себе и врачам - они опять взялись за подвиги!
Вот такой он, Гоша Куценко: в первую очередь думает и говорит не о себе, а о других людях - о нас с вами. И о докторах, конечно, не зря же он уже несколько лет снимается в главной роли в сериале «Скорая помощь». И при этом успевает не только сниматься, но и снимать свое кино. Как сценарист, режиссер и продюсер. И в этом качестве он больше всего любит работать в жанре комедии. И вот сейчас в прокат выходит его киноальманах «Парадоксы», где он вместе с другими режиссерами рассказал интересные истории из жизни, показывающие с разных сторон парадоксальность мира, в котором мы существуем.
Про этот свой проект Гоша рассказывал с огромным энтузиазмом, в чем вы сейчас убедитесь.
«Парадоксы» нашей жизни
- Гоша, в эти месяцы вы всем только и говорите о своем новом проекте «Парадоксы». Насколько известно, это киноальманах, состоящий из нескольких разных историй на злобу дня, снятых разными режиссерами, в том числе и вами. Как возникла его идея?
- Мы работали с моими друзьями на одном из сериалов и захотели что-то сделать вместе вне его рамок. Я предложил снять несколько короткометражек и выставить их на фестивалях. С этого и началось. Этот киноальманах создавался по большей части интуитивно. Например, один из сюжетов мы увидели прямо на съемочной площадке. Были съемки одного проекта, и там у нас в массовке была бабушка, которая просто должна лежать в кадре. В какой-то момент режиссер обратил внимание, что она во время дублей не меняет положение своего тела - попросту говоря, не шевелится. Мы испугались, подбежали к ней - и видим, что она просто уснула. Решили ее не трогать. А когда помощник режиссера хлопнула кинохлопушкой - бабушка проснулась! Так этот эпизод и вошел в сценарий нашего будущего фильма.
- Получается, что в вашем кино - реальные истории из жизни?
- Да, абсолютно так. Мы, например, сняли историю про дорожные пробки - с юмором, конечно. Есть у нас и другие эпизоды - лирические в том числе... Получился вот такой альманах о парадоксах в нашей жизни. Все они не выдуманы, а взяты из нашей действительности. Мне кажется, что такое «живое» кино, народное - будь то комедия или социальная драма - отражает умение творческих людей зорко подсмотреть и ярко показать то, что происходит в нашей жизни. Все это происходит на нашей земле, вокруг нас, а мы зачастую не обращаем на это внимания...
- Насколько известно, сняли этот фильм вы не быстро.
- Снимали на протяжении трех лет - урывками, когда было свободное время у меня и у других ребят, когда мы не были заняты в других проектах. Причем все актеры снимались бесплатно. По доброй воле, из последних сил, после съемок и спектаклей, принося с собой какие-то свои идеи. Так что это такое совместное творчество получилось. У нас подход к этому проекту был, наверное, особый. Это не была выстроенная схема: дни, актеры, даты занятости - этого ничего не было. Снимали по звонку. Артист звонил и говорил: «Я могу завтра сниматься». И мы брали и снимали. Поэтому и работали несколько лет.
- Продолжение не планируете снять?
- Да, у нас есть план, что если наше творчество полюбит народ, то уже есть идеи для второй части «Парадоксов». Всех героев хотелось бы оставить. Спасибо всем актерам, кто соглашался сниматься: это и Саша Семчев, и Люба Толкалина, и Ирина Темичева, и Анатолий Руденко, и Федя Добронравов, эпизод с которым мы сняли за полчаса, потому что больше времени у него не было, и многие другие…
Мы все плохое переживем
- Про пандемию не планируете снять кино? Все-таки это как раз то, с чем мы все живем скоро год…
- Да, есть такой сюжет в разработке. Но пока не могу раскрыть вам все подробности сценария. Скажу лишь, что мы еще всех удивим!
- Как вы думаете: как мы будем вспоминать это сложное время?
- Знаете, в этой жизни спасают положительные эмоции. Я, наверное, скажу избитые вещи, но надо находить что-то хорошее в каждой ситуации, и мы именно об этом и будем помнить. Как сказал Карл Маркс, человечество, смеясь, расстается со своим прошлым. Он имел в виду, думаю, именно какое-то грустное прошлое. Я вам скажу, что потом, когда закончатся все эти карантины и отступят, дай Бог, эти болезни, - то это время, которое было, будут вспоминать легче. Человек так устроен, что он помнит хорошее, а тяжелое уходит со временем. Это знаете, как с Иваном Грозным: ведь его называли «кровавым», а пройдет еще 50 лет - и он будет просто «строгий», например...
Безумство храбрых
- Вы ведь не сразу решили стать актером. Почему в итоге выбрали эту профессию? И не жалеете ли об этом?
- Если бы я знал все ответы на эти вопросы - я бы не занимался кинематографом! (Смеется.) Безумие и отвага - наш любимый слоган! Я артист, и я делюсь тем, что мне интересно, со зрителем. Мне кажется, что так устроен любой актер - и на театральной площадке, и в кино. Наверное, все это делается для того, чтобы дарить радость жизни зрителю, и для того, чтобы заставлять его задуматься и делать какие-то выводы. Наверное, так.
- Фильмы, которые вы снимаете, часто называют авторским кино. Вы согласны с этим?
- Да. Авторское - значит, не коммерческое, так же обычно говорят. Но если в кино отсутствует автор, то это кино бессмысленно. Ты же не можешь в этом не участвовать. Я, например, хочу делиться со зрителем тем, что меня радует.
- Вам, кстати, больше нравится участвовать в проектах как продюсеру - или как актеру?
- Мне больше нравится быть соавтором - я всегда влезал именно в такие проекты. Мне это интереснее, чем быть просто нанятым актером или режиссером. Мне кажется, что это круто. Если ты соавтор - значит, ты «в доле» частью своей души. Мне кажется, что сейчас пришла пора отличного кинематографа - именно такого кино, про которое мы с вами сейчас говорим. Сейчас на экраны выходят такие отличные фильмы - комедии, например, которые приходят на помощь зрителям, чтобы спасти их от депрессии и хандры в наше трудное ковидное время...
Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личного архива Гоши Куценко
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