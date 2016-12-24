В Мордовии подводят итоги конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»

Транспортные полицейские Мордовии присоединились к проведению Всероссийского конкурса детского рисунка на тему: «Мои родители работают в полиции».

Поучаствовать в творческом состязании правоохранители приглашали ребят в возрасте от 6 до 14 лет. На предложение откликнулись не только дети сотрудников полиции, но и учащиеся подшефных школ. Всего за время проведения конкурса в адрес Рузаевского линейного отдела поступило более 40 работ. Наибольшей активностью отличились учащиеся 3 «Б» класса МОУ «Среднеобразовательная школа №10» города Рузаевка. Ребята всем классом поддержали инициативу транспортных полицейских и в кратчайшие сроки представили рисунки, отражающие рабочие будни стражей порядка. Работы конкурсантов оказались разнообразны как по технике исполнения, так и содержанию. Кто-то изобразил полицейских в работе, кто-то дома в кругу семьи. Значительное количество рисунков посвящено кинологической службе.

Подведение итогов отборочного этапа конкурса и выбор победителей состоялись при участии представителей Общественного совета. В возрастной категории от 6 до 8 лет лучшей признана работа Ксении Лапшатниковой – дочери начальника охраны общественного порядка Рузаевского ЛО МВД России на транспорте Дмитрия Лапшатникова. В группе от 9 до 11 лет победу одержала Лиана Плисюк – учащаяся 5 «В» класса МБОУ «Среднеобразовательная школа №5». Лучшим среди конкурсантов в возрасте от 12 до 14 лет признан рисунок Руслана Качаева - учащегося 3 «Б» класса МОУ «Среднеобразовательная школа №10». Его работа направлена в адрес Управления на транспорте МВД России по ПФО для участия в следующем этапе конкурса.

Кроме того, по инициативе председателя Общественного совета при Рузаевском ЛО МВД России на транспорте Николая Салеева на железнодорожном вокзале Рузаевка из данных детских работ сформирована выставка. В преддверии дня сотрудника органов внутренних дел все пассажиры и посетители вокзала смогут увидеть работу полиции глазами подрастающего поколения.