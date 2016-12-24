Музей МВД по РМ будет включен в туристские маршруты региона

22 октября в Республике Мордовия специалисты туриндустрии региона посетили музей истории органов внутренних дел Мордовии с целью включения новый объект туристской привлекательности в экскурсионные маршруты.

Представители Культурного центра МВД по Республике Мордовия познакомили экскурсантов с историей возникновения внутренних дел на территории 13-го региона, рассказали про подвиги, совершенные сотрудниками как в период Великой Отечественной Войны, так и в наши дни – при доблестной борьбе с терроризмом и обезвреживании опасных преступников. Посетители увидели экспонаты, архивные документы и исторические фотографии, а также выставку, посвященную истории становления и развития органов внутренних дел на территории Республики Мордовия.

В ходе экскурсии представители турбизнеса совместно с сотрудниками Культурного центра МВД по Республике Мордовия обсудили возможность развития туристского потенциала памятной экспозиции и векторы совместной работы для привлечения туристов в регион. Однако уже сейчас музей истории органов внутренних дел Мордовии готов принимать туристов по предварительным заявкам.

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и строгих мер безопасности с ограниченным количеством специалистов туротрасли Мордовии.