В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе

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Общероссийский народный фронт и АНО «Национальные приоритеты» создали обучающие видеоролики о правилах защиты от коронавируса и мерах поддержки разных категорий граждан, которые начали транслировать на экранах в многофункциональных центрах госуслуг. Это позволит оперативно информировать посетителей МФЦ о правилах безопасности и профилактики.
Ролики нацелены как на посетителей центров госуслуг «Мои Документы» по всей стране, так и на самих сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Всего подготовлено четыре ролика: «Как правильно носить маску», «Правила безопасности в офисе», «Рекомендации людям в возрасте 60+», «Основные симптомы коронавируса». Все видеоролики подготовлены таким образом, чтобы привлечь внимание и детей, и взрослых, а также донести до каждого ключевую информацию.
«Наша общая задача – обеспечить открытость и доступность для граждан информации о коронавирусной инфекции. Важно не только донести до каждого человека, чем опасен COVID-19 и как защитить от него себя и своих близких, но регулярно об этом напоминать. Сотрудничество с центрами «Мои Документы» как раз позволит нам довести до граждан важную информацию по противодействию распространению коронавируса максимально эффективно в формате видеороликов. Ежедневно их будут видеть 350 тысяч посетителей МФЦ», – сообщил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
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