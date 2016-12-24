Мордовское региональное отделение Российского Движения Школьников проведет Межрегиональный online фестиваль

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В период с 24 по 27 октября в Приволжском федеральном округе пройдет Межрегиональный ONLINE фестиваль РДШ, организаторами которого является региональное отделение Российского Движения Школьников в Республике Мордовия. Фестиваль проходит в преддверии дня рождения организации (29 октября). Его целью является популяризация и укрепление имиджа Российского движения школьников в Приволжском федеральном округе, продвижение программ и проектов РДШ среди школьников, вожатых, педагогов и родителей.
Фестиваль объединит 140 активных школьников из 14 регионов ПФО, для которых в формате online будет проведен цикл мастер классов по прокачки навыков softskills, социального проектирования и продвижения личного бренда от окружных экспертов.
Завершением Фестиваля 27 октября станет торжественный online-концерт с творческими номерами из каждого региона и с выступлением хедлайнера всего фестиваля. В прямом эфире прозвучат поздравления от Председателя Российского движения школьников Сергея Рязанского, Исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой и других гостей. Ключевым моментом мероприятиябудет награждение ТОП 20 самых активных участников фестиваля. Таким образом, создаются необходимые условия для полезного проведения свободного времени, создание площадки для сотрудничества и привлечения в молодежные организации новых школьников и студентов Приволжского федерального округа.
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