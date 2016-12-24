Жители Мордовии могут пройти бесплатное обучение в Корпоративном университете Сбера

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
С 15 октября запущен совместный федеральный проект Правительства России и Сбера, дающий уникальную возможность жителям России пройти бесплатное обучение для получения компетенций и навыков в цифровой экономике, за счёт персональных цифровых сертификатов.
В рамках этого проекта можно бесплатно обучиться IT-навыкам на платформе СберУниверситета и выбрать один из четырех 4 курсов:
1. Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет- маркетинга. Обучение на курсе позволит Вам создать впечатляющий сайт для бизнеса и медиа.
2. Основы машинного обучения. Обучение на курсе позволит получить продвинутый уровень владения технологиями и инструментами машинного обучения.
3. Основы Python для анализа данных. Обучение позволит освоить самый востребованный язык программирования.
4. Основы теории искусственного интеллекта. Курс позволит овладеть инструментами для работы в актуальных областях цифровой экономики. Рекомендуется для учителей средней школы.
Получить бесплатный сертификат для обучения возможно, если Вы соответствуете всем указанным критериям:
1. имеете постоянную прописку либо временную регистрацию в одном из 48 регионов. Республика Мордовия входит в этот перечень.
2. Вам от 18 лет и пенсионный возраст не достигнут;
3. имеете высшее или средне-специальное образование.
Количество персональных цифровых сертификатов ограничено.
Получить дополнительную информацию и пройти регистрацию можно по ссылке:https://my.dasreda.ru/sertificates?utm_medium=sber_email&utm_source=rgs&utm_campaign=20_10_20
Срок регистрации на получение персонального цифрового сертификата - до 30 октября 2020 года.
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