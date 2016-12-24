Жители Мордовии могут пройти бесплатное обучение в Корпоративном университете Сбера

С 15 октября запущен совместный федеральный проект Правительства России и Сбера, дающий уникальную возможность жителям России пройти бесплатное обучение для получения компетенций и навыков в цифровой экономике, за счёт персональных цифровых сертификатов.

В рамках этого проекта можно бесплатно обучиться IT-навыкам на платформе СберУниверситета и выбрать один из четырех 4 курсов:

1. Создание сайтов на платформе Tilda. Основы интернет- маркетинга. Обучение на курсе позволит Вам создать впечатляющий сайт для бизнеса и медиа.

2. Основы машинного обучения. Обучение на курсе позволит получить продвинутый уровень владения технологиями и инструментами машинного обучения.

3. Основы Python для анализа данных. Обучение позволит освоить самый востребованный язык программирования.

4. Основы теории искусственного интеллекта. Курс позволит овладеть инструментами для работы в актуальных областях цифровой экономики. Рекомендуется для учителей средней школы.

Получить бесплатный сертификат для обучения возможно, если Вы соответствуете всем указанным критериям:

1. имеете постоянную прописку либо временную регистрацию в одном из 48 регионов. Республика Мордовия входит в этот перечень.

2. Вам от 18 лет и пенсионный возраст не достигнут;

3. имеете высшее или средне-специальное образование.

Количество персональных цифровых сертификатов ограничено.

Получить дополнительную информацию и пройти регистрацию можно по ссылке:https://my.dasreda.ru/sertificates?utm_medium=sber_email&utm_source=rgs&utm_campaign=20_10_20

Срок регистрации на получение персонального цифрового сертификата - до 30 октября 2020 года.