Любой школьник из Мордовии может стать автором коллекционной новогодней открытки

Почта России, Музей Победы и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» объявили о старте традиционного конкурса детских рисунков «Ёлка Победы». Лучшие работы вновь лягут в основу серии эксклюзивных новогодних открыток, которые Почта России выпустит ограниченным тиражом.

Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет. Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы с 15 октября по 25 ноября 2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены 7 декабря 2020 года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/

Напомним, что в 2018 году в числе авторов лучших работ были сразу два юных художника из Саранска: Валерия Келейникова стала призером конкурса, а Ирина Тарасова – лауреатом. Рисунок Валерии был использован для создания новогодней открытки из коллекционной серии. Открытки Почта России выпустила тиражом 2000 экземпляров. Все лауреаты конкурса получили сами наборы и специальные подарки от Почты России и Музея победы.