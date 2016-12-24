Почта России возобновила выдачу Паспортов болельщика УЕФА ЕВРО 2020тм

Почта России возобновляет выдачу Паспортов болельщика (FAN ID) для российских зрителей матчей УЕФА ЕВРО 2020тм, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В ходе подготовки к УЕФА ЕВРО 2020тм Почта России будет бесплатно доставлять Паспорта болельщиков по России заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения в определенные отделения связи, а в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке, что гарантирует его безопасность и сохранность.

Чтобы получить Паспорт болельщика в отделениях Почты России, гражданам России необходимо оформить заявку на сайте www.fan-id.ru, а также выбрать способ получения «в отделении Почты России» и адрес отделения, куда будет осуществлена доставка. Отслеживание бандероли доступно на сайте Почты www.pochta.ru/tracking по коду, полученному в СМС и e-mail уведомлении.

Бандероль хранится в почтовом отделении в течение 30 дней. Для ее выдачи необходимо предъявить оригинал документа, который был указан при оформлении заявки на получение Паспорта болельщика. Операторы почтового отделения при получателе вскроют бандероль, сверят данные, указанные в Паспорте болельщика, с данными документа, удостоверяющего личность зрителя, используемого им при подаче заявки, и в случае отсутствия ошибок выдадут Паспорт болельщика зрителю.

Напомним, что всем зрителям, подавшим заявку на получение Паспорта болельщика до 1 октября 2020 года и планирующим посетить матчи УЕФА ЕВРО 2020тм в Санкт-Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный Паспорт болельщика. Выданные ранее Паспорта недействительны. Подробная информация указана на сайте www.fan-id.ru. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи УЕФА ЕВРО 2020тм в Санкт-Петербурге. УЕФА ЕВРО 2020тм пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля.