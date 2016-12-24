Утомленный солнцем

Самый именитый кинематографист России Никита Михалков отмечает свое 75-летие

Вся страна его узнала и полюбила сразу после выхода на экраны фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Было это в далеком 1963 году, и ему было тогда 18. А через одиннадцать лет он выпустил на экраны свой режиссерский дебют - советский боевик «Свой среди чужих, чужой среди своих». И потом за десять лет - еще шесть фильмов, каждый из которых становился заметным событием культурной жизни страны: «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», «Без свидетелей»… А потом, в середине 90-х, когда казалось, что российское кино приказало долго жить, - фильм «Утомленные солнцем», признанный американскими киноакадемиками, которых вряд ли можно заподозрить в русофильстве, лучшей картиной на иностранном языке. С вручением «Оскара», соответственно…

С тех пор Никиту Сергеевича мало хвалили - и много ругали. И за фильмы, и за то, что «неправильно» руководит Союзом кинематографистов, и много еще за что. Но мы не будем сегодня об этом - повод не тот: Никите Михалкову исполняется 75 лет. Три четверти века. За плечами у мэтра - много славных дел, включая 90 фильмов, в которых он снимался и которые снимал сам. Его киноленты смотрели, смотрят и будут смотреть миллионы, многие из них вошли в золотой фонд российского, а некоторые - и мирового кинематографа. Но иначе и быть не может - ведь все, что Михалков делает, не может оставлять равнодушным…

Раб любви

Никита Михалков в кино с 14 лет. Сначала как актер он снялся в картине «Солнце светит всем», еще не подозревая, что кинематограф станет его судьбой. Спустя четыре года поступил в театральное училище имени Щукина, но будущего именитого актера и режиссера исключили с четвертого курса - за то, что во время учебы снимался в кино, ведь тогда студентам это запрещалось. А потом были режиссерский факультет ВГИКа, и еще множество киноролей, и множество снятых фильмов - от уже упомянутого «Свой среди чужих, чужой среди своих» до «Солнечного удара»...

Сам режиссёр считает, что, по сути, всю жизнь снимает одну картину.

- Мои фильмы могут быть про разных людей, про разные эпохи, но единственный стимул для того, чтобы их делать, - это любовь, - говорит Никита Сергеевич. - И дело не в любви мужчины к женщине или к детям, а в любви как в единственном способе существования. Собственно, это и есть цель жизни - достижение любви…

Давайте жить дружно

Видному актеру, режиссеру и продюсеру часто достается от критиков: то фильм не так снял, то не того актера выбрал, то позволил себе сказать лишнее... Впрочем, сам Никита Сергеевич философски относится к едким замечаниям в свой адрес.

- Меня интересует задача, которую ставят перед собой критики. Для чего они это все пишут: чтобы унизить меня, оскорбить? - делится Никита Михалков. - Меня не унизишь и не оскорбишь - я не настолько талантлив, чтобы быть беззащитным. Если ты пишешь, чтобы мне помочь или чтобы поговорить со мной, - тогда я за такую критику благодарен. Критика должна быть созидательной, а наша - истребительна! Российскую кинокритику надо закопать на пять метров в могилу и сверху посадить цветок! Но я все-таки надеюсь, что наша великая русская кинематографическая школа не умрет - если мы не потеряем корни, традиции. Я сейчас не говорю о том, что мы не должны пробовать что-то новое, но все новаторства должны идти только в сторону созидания, а не критики, которая может действовать разрушительно!..

Детки и предки

Михалков считает, что нужно знать историю и следовать хорошим традициям. Может быть, потому, что его семья - одна из самых знаменитых в России. Его прадед - живописец Василий Суриков, дед - академик Академии художеств Петр Кончаловский, отец - знаменитый писатель, соавтор текста гимна СССР и автор текста гимна России Сергей Михалков.

- У нас в семье всегда было строгое воспитание, - рассказывает Никита Михалков. - И папа, и мама нас воспитывали правильно, я считаю. Отец с детьми всегда говорил на языке ребенка - и не только со своими детьми. Поэтому, я считаю, он и стал известным детским писателем. Конечно, нас наказывали в детстве - за вранье, за ложь. И это очень, я думаю, правильно...

В гости к Сергею Михалкову заходили известные писатели, актеры, музыканты. Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский всегда росли в творческом окружении.

- Я иногда мог проспать школу, потому что у нас были гости и всю ночь Святослав Рихтер играл на рояле, - вспоминает Никита Сергеевич. - Я потом только понял значение того, что вокруг происходило, и какие великие люди у нас бывали... Но, к счастью, и мои дети, и внуки - они знают цену этому. Дети очень много ездили со мной в мои экспедиции - смотрели мир, смотрели нашу страну в разных ее уголках. И они понимают цену благополучия. Когда-то мой отец сказал: сегодня - дети, завтра - народ. И это чистая правда. Так что воспитание детей - это дело государственной важности. Мои дети - совершенно свободные люди. Единственное, о чем я их просил, когда воспитывал, - чтобы они помнили, откуда они родом, кто их предки. Все остальное должно происходить, исходя из этого осознания. И я уверен в том, что мои дети отвечают за то, что они делают…

Родня

У Никиты Михалкова - четверо детей: Степан, Анна, Артем и Надежда. Все они так или иначе связаны с кино. Степан не так часто снимается в фильмах - больше занимается ресторанным бизнесом. Артем снимает клипы, продюсирует кинофестивали, а за работами в кино Анны и Надежды практически с их детства наблюдает вся страна. Анна Михалкова снималась в документальном фильме своего отца «Анна: от 6 до 18», а Надежда еще девочкой получила свою первую главную роль в фильме папы «Утомленные солнцем»…

- Работать с родными - тяжело родным, потому что они получают больше всех, - говорит нам Никита Михалков. - Но не денег, а испытаний. Это правда. Я бы никогда не сделал с другой актрисой того, что я делал, например, с Надей на съемках «Утомленных солнцем 2», - я бы просто ее пожалел. Представьте, идут съемки: зима, ночь и ветродуй, который дует не снегом, а цементом, чтобы сделать поземку, - к сожалению, у нас такая технология. И вот эта девочка, моя дочь, которая под этим цементом задыхается, тащит то одного раненого, то второго, и так дубль за дублем, чтобы добиться нужного результата! Я понимаю, как ей тяжело, но я не могу ее остановить, потому что Надя внутренне понимает: если она остановится, то все решат, что ее пожалели, так как она - дочь режиссера. Это мужественно, мучительно и достойно уважения…

У Никиты Михалкова всегда были свои принципы воспитания детей. Он уверен, что с ними нужно разговаривать как со взрослыми, нужно научить их понимать цену лжи. Точно такие же принципы у него и в общении с внуками. Их у Никиты Сергеевича - десять! Самому младшему, Александру - всего несколько месяцев. О пополнении в семье стало известно прошедшим летом, когда Артем Михалков сообщил радостную новость о рождении сына… Такой живой подарок папе к его грядущему юбилею…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова