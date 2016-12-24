Филипп Ершов: «Я к себе отношусь с самоиронией»

Восходящая звезда российского театра и кино не обделена ни скромностью, ни талантом

Уже совсем скоро в эфире телеканала СТС стартует сериал «Гости из прошлого», где Филипп Ершов сыграл одну из главных ролей. Но уже до этого его успели узнать и полюбить по сериалам «90-е. Весело и громко» и «Красные браслеты», где он снялся в главных ролях, по полнометражным фильмам «Стрельцов» и «Один вдох». А театралы - москвичи и гости столицы - знакомы с его работами в театре им. Ермоловой, который с недавних пор возглавляет Олег Меньшиков. А он бездарных артистов к себе на работу не берет, даже если они и дети известных режиссеров.

По следам родительской ностальгии

- Филипп, на СТС выходит в эфир сериал «Гости из прошлого», где действие происходит в двух временах: в советском прошлом и уже в нашем настоящем. А само советское прошлое вам интересно?

- Судя по кино и фотографиям - хоть и черно-белым, 80-е годы очень привлекательны. Хотя я не могу сказать, что у меня по ним ностальгия - я родился позже, но мама постоянно мне рассказывала, что это были прекрасные времена, что все люди были открытые, все друг другу улыбались... Родители ностальгируют по тому времени, и их ностальгия передается мне: хочется туда окунуться и подсмотреть, как это было, как выглядела в то время Москва - в реальности, а не на фотографиях…

- А в каких проектах вы сейчас задействованы?

- На днях завершились съемки в фильме «Love» (продюсерский проект Сергея Светлакова - прим. авт.), он выйдет в феврале следующего года. Скоро начнутся репетиции спектаклей. Но вдруг все перенесется, заморозится, как у меня это часто бывает. Поэтому я уже стараюсь не рассказывать, что и где у меня запланировано.

- Вы суеверны?

- Очень! Но в то же время я к себе отношусь с самоиронией. Говорю: «Какой же ты идиот: веришь во все это!» (Смеется.)

- И в какие приметы верите?

- Во все! Черные кошки, посмотреть в зеркало, если вернулся домой, не выносить мусор перед поездками… Если вы будете мне перечислять их, то я просто буду кивать головой и говорить: «Ага, знаю, верю!» Конечно, я не такой «загонный» в этом плане, но обращаю на приметы внимание. Могу, например, идти, и если мне черная кошка перебежала дорогу, то пару минут буду стоять и думать, что сегодня - не самый лучший день: «Почему вот это сейчас произошло? Сегодня же столько дел надо решить!»

Хотел стать президентом

- Ваш отец - известный режиссер Роман Ершов. Про вас можно сказать, что вы продолжили творческую династию, пошли по стопам отца? Я читала, что вы с самого детства мечтали стать актером.

- Это не совсем верно - что именно с самого детства хотел стать актером. Я вам честно скажу, что сначала хотел быть пожарным, потом - президентом, а потом стал много заниматься футболом. Но я слабо рос в физическом плане и просто стал проигрывать своим партнерам по команде и соперникам, потом и вовсе сел на скамейку запасных… Что касается профессии актера, то в школе всегда участвовал в каких-то творческих кружках, культурных мероприятиях. Правда, папа говорил, что не стоит поступать в театральный. И сейчас я его прекрасно понимаю.

- Что вы имеете в виду?

- Нужно уметь делать что-то еще. Зависеть только от этой профессии - не лучший вариант...

- А как режиссер себя не хотите попробовать?

- Я пока не лезу в это. Но, конечно, в мечтах и планах - да, хотелось бы попробовать сделать свой спектакль. Таким, как я это вижу. Может быть, когда-нибудь, если я созрею для этого, то сделаю свою театральную постановку...

- А правда, что вы не снимались ни в одном фильме у своего отца?

- Правда.

- С чем это связано?

- Я был бы рад, что уж тут греха таить, если бы папа позвал меня в свое кино. Но думаю, что это был бы непростой опыт и труд…

- Кстати, многие режиссеры, у кого близкие снимаются в фильмах, говорят, что они более требовательны к своим родным, чем к остальным актерам на площадке.

- Конечно, потому что они знают все их способности и малым довольствоваться не будут. Я помню, для моего дебюта в сериале «Все началось в Харбине» я учился на втором курсе тогда, меня попросили записать самопробы, и я попросил папу помочь. Были эмоциональные сцены, папа записывал дубль за дублем… Он не повышал на меня голос, но просил сделать еще и еще лучше. После этих проб меня утвердили, и я снялся в своем первом фильме. Возможно, это произошло и благодаря папе, потому что он так грамотно поработал со мной на пробах…

Футбол ни при чем

- Скажите, это правда или все-таки какая-то шутка: что Театр им. Ермоловой, в котором вы сейчас служите, вы выбрали потому, что художественный руководитель Олег Меньшиков любит играть в футбол?

- Нет, конечно. Это странно - выбирать театр по такому принципу. (Смеется.) Я пробовался после института во многие театры. Конечно, были определенные симпатии к кому-то, к кому-то больше всего хотелось попасть… Но я прошел в театр Ермоловой после проб.

- Съемки в каком проекте для вас были сложнее всего? Смею предположить, что это были «Красные браслеты»? (Сериал рассказывает о группе подростков в больнице, которые борются с тяжелыми заболеваниями.)

- Думаю, что да. Это было сложно. Если бы мы с вами обсуждали этот сериал сразу после его премьеры, то тогда бы я вам точно сказал, что для меня это был адский труд! Сейчас я это вспоминаю только в хорошем плане, со светлыми эмоциями и чувствами. Этот проект я очень люблю.

- Я знаю, что к проектам вы готовитесь тщательно - например, научились играть на бас-гитаре для «90-е. Весело и громко»…

- Это вы весело и громко сказали - что научился играть! (Смеется.) Да, я учился, ездил на занятия. Но есть инструменты, с которыми я никак не могу подружиться: это гитара и бас-гитара. Не идет, и всё! Я просто освоил какие-то азы. Хотя я заканчивал музыкальную школу, играю и на фортепиано, и на народных, и на ударных инструментах, с музыкой знаком и дружу… Но вот с гитарами… В общем, выучил аккорды, нам дали плейлист, который будет в сериале, и я просто старался вовремя демонстрировать какие-то приемы игры, чтобы со стороны это выглядело правдоподобно.

- А на что еще готовы ради съемок?

- Все зависит от проекта. Прошедшей весной в прокат вышел фильм «Один вдох» (кинолента основана на биографии российской спортсменки Натальи Молчановой - чемпионки мира по фридайвингу - прим. авт.). Я вообще ничего не знал про фридайвинг и пошел тренироваться. Ходил месяц или полтора к тренеру заниматься этим видом спорта. И в итоге на 2 минуты 41 секунду научился задерживать дыхание под водой. Это такой опыт над своим телом, развитие самого себя. И мне бы хотелось это продолжить. Когда на Мальту ездили снимать некоторые сцены, я пытался без акваланга погрузиться в море - хотя там все иначе, чем в бассейне... Когда у меня появится время, то я с удовольствием снова пойду в бассейн - хочу продолжить тренировки.

Внимательный покупатель

- Задам один из самых актуальных сейчас вопросов: ограничения на самоизоляции нормально перенесли?

- Первый месяц я был один дома. Переделал все, что хотел сделать давным-давно: посмотрел все фильмы и сериалы, которые планировал, прочел книги. И немного отдохнул... Возможно, в чем-то было тяжеловато… Я выходил только в магазин - и это были самые долгие походы: я смотрел составы продуктов, даты изготовления, сроки годности, так как торопиться было некуда. (Смеется.) До магазина и от него шел максимально медленно - просто прогуливался... Потом уже с друзьями поехали в гости в Костромскую область, в деревню, где мы провели еще один месяц в удалении от всех. Ну и дальше уже проводил изоляцию в Питере. Но, конечно, скучал по работе очень! Надо было девать куда-то свою энергию, реализовывать идеи…

- Какой вывод из самоизоляции сделали? Может, взгляды на жизнь или какие-то принципы поменяли?

- Не могу сказать, что карантин радикально что-то изменил для меня. И без него можно было прекрасно что-то осознать. Каких-то безумных открытий не произошло. Я про себя понял, что прекрасно с собой лажу, мне с собой находиться комфортно, но я такой человек, что больше люблю быть в компании. Надеюсь, что снова на самоизоляцию не придется уходить…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личного архива Филиппа Ершова