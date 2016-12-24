В селе Лямбирь обустроят новый сквер

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Село Лямбирь вошло в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Речь идет об обустройстве сквера в райцентре. Он расположится по улице Ленина возле обновленного Дома культуры.
Здесь появится площадка с зонами для отдыха и прогулок. Основная территория будет оснащена скамейками, хорошим освещением, планируется разбить газоны, цветники, посадить кустарники.
Кроме того, проект благоустройства общественной территории предусматривает установку современных тренажеров, строительство детской игровой площадки, а также обустройство зоны для проведения небольших концертных программ, танцевальных вечеров и конкурсов. На прилегающей к скверу территории для удобства лямбирцев планируется сооружение автопарковки.
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