В селе Лямбирь обустроят новый сквер

Село Лямбирь вошло в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Речь идет об обустройстве сквера в райцентре. Он расположится по улице Ленина возле обновленного Дома культуры.

Здесь появится площадка с зонами для отдыха и прогулок. Основная территория будет оснащена скамейками, хорошим освещением, планируется разбить газоны, цветники, посадить кустарники.

Кроме того, проект благоустройства общественной территории предусматривает установку современных тренажеров, строительство детской игровой площадки, а также обустройство зоны для проведения небольших концертных программ, танцевальных вечеров и конкурсов. На прилегающей к скверу территории для удобства лямбирцев планируется сооружение автопарковки.