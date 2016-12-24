В Мордовии почтовики посадили сосны в Краснослободском районе

Новости
В рамках Всероссийского почтового проекта #GreenPost молодые специалисты регионального управления Почты России в Республике Мордовия стали участниками эко-акции #ПосадиЛес и высадили сеянцы сосны у села Сивинь в Краснослободском районе.
На посадку деревьев почтовики выехали вместе с активистами республиканского движения «ЭКА». Перед началом акции специалисты лесничества рассказали, как правильно сажать сеянцы.
Всего участниками акции было посажено около 7 тысяч саженцев сосны, выращенных в местном питомнике. Площадь посадки деревьев в ходе акции составила 2 гектара.
«Мы не первый раз стали участниками акции по посадке деревьев. Для нас очень важно участвовать в экологических мероприятиях, помогать восстанавливать лес и делать нашу страну краше. Совместная работа на природе во имя такой высокой цели объединяет нас в сплоченную и дружную команду», - отметила лидер Молодежного совета УФПС Республики Мордовия Анна Дябкина.
Места для проведения экологических акции по посадке деревьев определяются лесными хозяйствами республики. Обычно это территории после пожаров, санитарных вырубок, после заражения леса жуком-короедом. В прошлые годы почтовики участвовали в посадке сеянцев сосны в национальном парке «Смольный» Ичалковского района.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Примирились с потерей

За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу