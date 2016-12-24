В Мордовии почтовики посадили сосны в Краснослободском районе

В рамках Всероссийского почтового проекта #GreenPost молодые специалисты регионального управления Почты России в Республике Мордовия стали участниками эко-акции #ПосадиЛес и высадили сеянцы сосны у села Сивинь в Краснослободском районе.

На посадку деревьев почтовики выехали вместе с активистами республиканского движения «ЭКА». Перед началом акции специалисты лесничества рассказали, как правильно сажать сеянцы.

Всего участниками акции было посажено около 7 тысяч саженцев сосны, выращенных в местном питомнике. Площадь посадки деревьев в ходе акции составила 2 гектара.

«Мы не первый раз стали участниками акции по посадке деревьев. Для нас очень важно участвовать в экологических мероприятиях, помогать восстанавливать лес и делать нашу страну краше. Совместная работа на природе во имя такой высокой цели объединяет нас в сплоченную и дружную команду», - отметила лидер Молодежного совета УФПС Республики Мордовия Анна Дябкина.

Места для проведения экологических акции по посадке деревьев определяются лесными хозяйствами республики. Обычно это территории после пожаров, санитарных вырубок, после заражения леса жуком-короедом. В прошлые годы почтовики участвовали в посадке сеянцев сосны в национальном парке «Смольный» Ичалковского района.