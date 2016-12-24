В Мордовии почтовики посадили сосны в Краснослободском районе

В пригороде Саранска появился «Паровозик из Ромашкова»
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон