«Лучший по профессии» менеджер по внутреннему туризму работает в Мордовии

Менеджер по туризму агентства «Ветер Странствий» Ирина Карпушина достойно представила Республику Мордовия в финале Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма 2020" и стала победителем в номинации "Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма".

Ирина Карпушина является менеджером по туризму студии нестандартных путешествий «Ветер Странствий». В портфолио специалиста множество дипломов и благодарностей за высокий уровень профессионализма и добросовестную работу, в том числе во время Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Награждение победителей прошло в рамках Официального открытия Международного выставочного проекта PIR Expo - одного из главных профессиональных событий в индустрии гостеприимства в России и СНГ. Победители получили свои призы из рук главы Ростуризма Зарины Догузовой. В церемонии награждения такжепринял участие Министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов.

Напомним, что регион в финале конкурса также представили Татьяна Червячкова - начальник отдела музейного развития МРОКМ им. И.Д. Воронина в номинации "Лучший экскурсовод/гид" и Екатерина Кедрова - менеджер по продажам службы приема и размещения гостиницы "Саранск" в номинации "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения".

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями на ежегодной основе с 2013 года. В этом году в федеральный этап прошли 136 человек из 45 регионов России. Традиционно в нем принимают участие специалисты туристской индустрии, в том числе самозанятые граждане, со стажем не менее трех лет по соответствующей профессии.

Поздравляем Ирину с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов и достижений!