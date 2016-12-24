«Лучший по профессии» менеджер по внутреннему туризму работает в Мордовии

Новости

Менеджер по туризму агентства «Ветер Странствий» Ирина Карпушина достойно представила Республику Мордовия в финале Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в индустрии туризма 2020" и стала победителем в номинации "Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма".

Ирина Карпушина является менеджером по туризму студии нестандартных путешествий «Ветер Странствий». В портфолио специалиста множество дипломов и благодарностей за высокий уровень профессионализма и добросовестную работу, в том числе во время Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Награждение победителей прошло в рамках Официального открытия Международного выставочного проекта PIR Expo - одного из главных профессиональных событий в индустрии гостеприимства в России и СНГ. Победители получили свои призы из рук главы Ростуризма Зарины Догузовой. В церемонии награждения такжепринял участие Министр спорта, молодежной политики и туризма РМ Александр Савилов.

Напомним, что регион в финале конкурса также представили Татьяна Червячкова - начальник отдела музейного развития МРОКМ им. И.Д. Воронина в номинации "Лучший экскурсовод/гид" и Екатерина Кедрова -  менеджер по продажам службы приема и размещения гостиницы "Саранск" в номинации "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения".

Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объединениями на ежегодной основе с 2013 года. В этом году в федеральный этап прошли 136 человек из 45 регионов России. Традиционно в нем принимают участие специалисты туристской индустрии, в том числе самозанятые граждане, со стажем не менее трех лет по соответствующей профессии.

Поздравляем Ирину с заслуженной победой и желаем новых профессиональных успехов и достижений!

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Смертельный «отрыв»

Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки

Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

12 320 рублей

будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу