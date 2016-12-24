Стали известны даты проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку

Следов насилия на теле не обнаружено
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 2 декабря (дополнительные дни - 3 февраля и 5 мая). Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов назначено на 10 февраля (дополнительные дни - 10 марта и 17 мая). Напомним, что успешное прохождение тестирования служит допуском к государственной итоговой аттестации.
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»