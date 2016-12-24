Стали известны даты проведения итогового сочинения и собеседования по русскому языку

Одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 2 декабря (дополнительные дни - 3 февраля и 5 мая). Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов назначено на 10 февраля (дополнительные дни - 10 марта и 17 мая). Напомним, что успешное прохождение тестирования служит допуском к государственной итоговой аттестации.