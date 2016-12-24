Сдай макулатуру, пластик, батарейки и старую одежду!

Макулатуру, пластик, батарейки и старую одежду примут в рамках проекта «Экодвор» и подарят саженцы деревьев и семена цветов участникам.



16 октября в Саранске развернется мобильный пункт приема вторсырья для последующей переработки и использования.



Жители Саранска смогут сдать макулатуру, ПЭТ-бутылки, использованные батарейки и старую одежду в хорошем состоянии. А также получить подарки в виде сеянцев сосны и наборов семян цветов.



Также будет представлена полезная информация о раздельном сборе отходов, пунктах приема вторсырья в Саранске и экологических мероприятиях города.



Время работы пункта приема: с 16:00 до 19:00 по адресу: «Республиканский дом молодежи»(ул. Большевистская, 33)



Проект реализует фонд «ЭРА» при поддержке компании The Coca-Cola Foundation и движения «ЭКА» и является частью программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России. С февраля 2017 года состоялось более 600 праздников «Экодвор», направленных на вовлечение жителей в раздельный сбор отходов и разумное потребление. Праздники прошли в более чем 90 населенных пунктах России. В них приняли участие 81 тыс. человек, которые сдали в переработку 90 тонн ценного вторсырья. Собранные отходы получили вторую жизнь, и из них произведены новые полезные вещи!