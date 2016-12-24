Сдай макулатуру, пластик, батарейки и старую одежду!

Для армейской службы вирус не годен
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
Детский сад под таким названием открыт в поселке Ялга
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима