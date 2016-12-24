Сотрудники Кадастровой палаты по Республике Мордовия активно участвуют в донорском движении

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14 октября 2020 года 15 специалистов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия в очередной раз приняли участие в донорской акции по безвозмездной сдаче крови и ее компонентов. Мероприятие проходило на базе Мордовской республиканской станции переливания крови с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм в целях профилактики коронавирусной инфекции.
Кровь и ее компоненты ежедневно и экстренно требуются людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, получившим ожоги, травмы, при проведении сложных хирургических операций. Для того, чтобы нужды лечебных учреждений были обеспечены необходимым количеством крови для спасения жизней пациентов, доноры нужны постоянно.
Специалисты Службы крови особо отмечают, что в Мордовии один из самых высоких показателей безвозмездного донорства: 23 донора на 1000 человек. И сотрудники Кадастровой палаты также вносят свою добровольную лепту в это благородное дело ради спасения людей. Руководство Мордовской республиканской станции переливания крови неоднократно отмечало благодарностями вклад коллектива учреждения в донорское движение в регионе.
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