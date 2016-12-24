Представительница мордовского университета успешно выступила на Цифровой олимпиаде «Волга IT’20»

На базе Ульяновского государственного технического университета состоялся финальный этап Цифровой олимпиады «Волга-IT’20». В этом году на сайте Олимпиады зарегистрировалось 1270 человек из 75 регионов, в финал прошли 50 человек.

В число финалистов прошла магистрант экономического факультета МГУ им. Н.П. Огарева Екатерина Самылкина. В итоге, она заняла 2-е место в номинации «3D Motion Design». Данная дисциплина включает в себя создание трехмерных сред и объектов, анимационную графику. На олимпиаде участники продемонстрировали навыки в обработке 2D-, 3D- изображений, умение профессионально работать с программами для 3D-моделирования, знания в колористике и постановке света, а также приёмы графики и монтажа.

«Я обучаюсь по направлению подготовки «Бизнес-информатика», поэтому меня интересуют современные компьютерные технологии. Два года назад случайно наткнулась на направление, связанное с 3D-моделированием, попробовала свои силы, и это стало моим самым любимым увлечением, но опыта работы до сих пор не было. Меня привлекла «Волга-IT’20» тем, что олимпиада тесно сотрудничает с реальными IT-компаниями. Эксперты дали объективную оценку моим знаниям и умениям, кроме того, на олимпиаде я лишь убедилась в том, что выбранное мною направление востребовано в современных компаниях. Это очень мотивирует совершенствовать навыки в сфере IT. И я уверена, что найду им достойное применение», – говорит Екатерина Самылкина.

Цифровая олимпиада «Волга-IT’20» проводится в одиннадцатый раз, с каждым годом список дисциплин пополняется новыми разделами, благодаря чему каждый участник может выбрать нужное направление и проявить себя в нём. В 2020 году представлены следующие дисциплины: «3D motion design», «Веб-дизайн», «Вёрстка интернет-страниц», «Интернет программирование (PHP)», «Мобильная разработка (IOS, Android, Flutter)», «Прикладное программирование (Java/C#), «Системное программирование (С++)».​