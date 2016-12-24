У жителей Мордовии популярность электронных уведомлений о вручении выросла в 46 раз

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С 2019 года в республике в 46 раз увеличилось число клиентов Почты России, которые используют электронные уведомления о вручении почтовых отправлений.  В целом по России произошло увеличение в 16,5 раза. Среди крупных организаций-пользователей услуги – Верховный Суд, ФНС России, Пенсионный фонд России, а также финансовые, страховые и другие организации.

С начала внедрения услуги в 2019 году россияне уже получили 1,2 млн электронных уведомлений, из которых более 40 тысяч были отправлены жителями нашей республики. На сегодняшний день сервис доступен во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Крым и г. Севастополь.

Электронное уведомление о вручении – это цифровой аналог бумажных уведомлений, при этом его стоимость на 25% ниже простого уведомления и на 70% –  заказного. Оно обладает той же юридической силой, что и его бумажная версия. Услуга позволяет получить полноценную скан-копию стандартного уведомления, на которой будет указана вся необходимая информация: кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление, его трек-номер и подпись получателя, свидетельствующая о вручении почтового отправления.

Чтобы скачать уведомление нужно авторизоваться на портале pochta.ru по номеру телефона, который был указан при заказе услуги, или в личном кабинете юридического лица (https://otpravka.pochta.ru). Уведомление будет доступно в течение 6 месяцев. Для юридических лиц возможно массовое скачивание уведомлений по номеру партии.

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