17 ОКТЯБРЯ В САРАНСКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНОГО КИНО

Уникальный кинопроект, где лучший фильм выбирает зритель

17 октября в Саранскев кинотеатре «Мадагаскар» пройдет Фестиваль уличного кино, где покажут лучшие короткометражные работы российских режиссеров. В программу вошли 10 фильмов, которых нет в открытом доступе, в том числе спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана Петухова с Алексеем Аграновичем и Алексеем Лысенковам, дебютный фильм Светланы Устиновой «Маруся» с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Даниилом Вахрушевым, и новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ «Ничто не может помешать нам любить». За понравившееся работы зритель проголосует светом фонарика или экраном телефона. Организаторы изме-рят уровень света и определят тройку победителей в Саранске. Голоса суммируется по всей стране и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, на которой МТС ТВ, вручит главный приз - грант в 1 500 000 рублей на упаковку пол-нометражного дебюта.

Расписание

Кинотеатр «Мадагаскар» / 17 октября17:00-20:00 — конкурсный кинопоказ короткометражек Фестиваля уличного кино (16+)

С августа по сентябрь Фестиваль охватит более 600 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Уфу, Якутск, Краснодар и другие города. Ежедневно календарь пока-зов пополняется, следуя постепенному снятию карантинных ограничений. На площадке Винзавода во время Фестиваля можно разместить 150 человек. Все меры санитарно-эпидемиологических норм будут соблюдены (рекомендации по средствам индивидуальной защиты, специальная рассадка, а также перерывы между сеансами в закрытых помещениях), поэтому, чтобы посетить открытый кинопоказ надо заранее пройти регистрацию на сайте фестиваля. А для тех, кто не успеет зарегистрироваться на показы, есть возможность посмотреть программу фестиваля в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

«Фестиваль уличного кино» появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фес-тиваль–путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

«Многие думают, что короткий метр - это какой-то молодежный арт-хаус, неинте-ресный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная корот-кометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», - Александр Щеряков, основатель «Фестиваля уличного кино»

Ежегодно в программу фестиваля входят лучшие короткометражные работы молодых российских режиссеров. Экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице ви-це-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей кино-индустрии, отбирает из сотен присланных заявок 10 финалистов.

В конкурсную программу вошли 10 лучших короткометражных фильмов прошедшего года:

- «Подвиг» Ивана Петухова, спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым. В филь-ме играют Алексей Агранович и Алексей Лысенков.

- «Маруся» Светланы Устиновой с Марией Поезжаевой, Екатериной Варнавой и Да-ниилом Вахрушевым в главных ролях

- «Ничто не может помешать нам любить» - новая работа актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ

- «Обмен» Аксиньи Гог

- «Подводник» Александра Назарова

- «Белым по чёрному» Антона Мамыкина

- «Ecolove» Дмитрия Григорьева

- «Большая восьмёрка» Ивана Соснина

- «Интересное кино» АраикаКрпояна

- «Трудности перехода» Алёны Корчагиной

Проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральным партне-ром фестиваля является онлайн-кинотеатр МТС ТВ.