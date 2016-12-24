В Рузаевке транспортный полицейский помог гражданину найти супругу, утерявшую с ним связь

В адрес Главного управления на транспорте МВД России поступило обращение жителя Самарской области, в котором он выражает благодарность оперативному дежурному дежурной части Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте капитану полиции Александру Огурцову.

19 сентября около 2 часов ночи в дежурную часть Рузаевского линейного отдела позвонил мужчина с просьбой о помощи. Звонивший пояснил, что его супруга следует через станцию Рузаевка проездом и сейчас должна находиться на железнодорожном вокзале, ожидать свой поезд. Однако, достаточно продолжительное время он не может с ней связаться, мобильный телефон не доступен. Мужчина был взволнован и очень переживал за жену, кроме того, он сообщил, что ему необходимо передать ей важную информацию.

Оперативный дежурный дежурной части Рузаевского ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Александр Огурцов, внимательно выслушал заявителя, после чего уточнил приметы женщины и ориентировал наряд патрульно-постовой службы полиции, несущий службу на железнодорожном вокзале на установление местонахождения гражданки. Кроме того, Александр связался с дежурной по вокзалу и попросил объявить по громкоговорящей связи, чтобы указанная женщина подошла к справочному бюро. Благодаря грамотной организации поиска, местонахождение пассажирки было установлено в считанные минуты.

Как выяснилось, у данной гражданки возникли технические проблемы с телефоном, а наизусть ни одни контактные данные она нее помнила, поэтому и не могла выйти на связь с супругом. Александр предложил ей воспользоваться своим телефоном и связаться с мужем. Таким образом, семейной паре удалось созвониться и обговорить все важные вопросы.

Житель Самарской области поблагодарил транспортного полицейского за его неравнодушие и оперативное оказание содействия.