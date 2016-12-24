Волонтеров приглашают Посадить Лес в Сивини

16 октября в Краснослободском районе Мордовии в районе села Сивинь волонтеры высадят 10 тысяч сеянцев сосны.

Акция пройдет в рамках проекта «Посади Лес» движения ЭКА.

Участвовать в посадке леса может любой желающий - из Саранска волонтеров повезет автобус. Выезд запланирован на 8:00 от Республиканского дома молодежи (Большевистская, 33). Чтобы зарегистрироваться, нужно позвонить по телефону: 8(987) 993-92-44.

Количество мест в автобусе ограничено, но можно поехать на своих автомобилях. Необходимо взять с собой сапоги, перчатки, медицинские маски, одеться по погоде. После посадки всех ожидает горячий обед, поэтому также надо взять кружку, ложку, тарелку, чтобы не оставить после себя пластиковый мусор.

«Места для посадок мы выбираем с лесными хозяйствами. Обычно это территории после пожаров, санитарных вырубок, после заражения леса жуком-короедом. Этой весной из-за ограничительных мер в связи с пандемией мы не смогли высадить деревья, поэтому сейчас, пока стоит хорошая погода, наверстаем», - говорит Юлия Аршинова, руководитель регионального отделения Зеленого движения России "ЭКА" в Мордовии.

За 5 лет активистами программы «Посади лес» высажено в Мордовии уже более 80 тысяч деревьев.