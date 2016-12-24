Волонтеров приглашают Посадить Лес в Сивини

Электросамокаты возьмут под контроль
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
В Саранске ужесточат проверки соблюдения санитарного режима
Свое мнение высказал мэр Саранска
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией