Стартовал конкурс проекта ОНФ «Путешествуем по России»

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27 сентября этого года стартовал конкурс проекта Общероссийского народного фронта «Путешествуем по России», направленный на развитие внутреннего туризма.
Для участия в конкурсе всем желающим необходимо разместить на своей открытой личной страничке в социальной сети Instagram видеоролик о своих путешествиях по нашей стране, сопроводив его хэштегом #RussiaLike, и отметив на нем @onf_front, @dpolunchukov, @anextour, @tuirussia.
В ролике Вы можете описать красивые места и достопримечательности регионов России, а также поделиться собственными впечатлениями о путешествии. К участию в конкурсе приглашаются все желающие граждане России без возрастных ограничений.
Победители конкурса будут отобраны общим голосованием на официальном сайте проекта RussiaLike.ru и получат приз, тур в один из регионов России, от партнеров проекта, туроператоров «ANEXTour Россия» и «TUI».
Сбор видеороликов продлится до 15 октября 2020 г.
Полную информацию о проекте ОНФ «Путешествуем по России» и конкурсе Вы можете узнать на официальном сайте: RussiaLike.ru
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