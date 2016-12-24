Пожилые жители Мордовии получат подписку на любимые издания в подарок

Частных перевозчиков Саранска посетил «вирус чипирования»
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Свое мнение высказал мэр Саранска
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации
Мордовских «айтишников» поздравили с профессиональным праздником
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон