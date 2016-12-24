Пожилые жители Мордовии получат подписку на любимые издания в подарок

С 1 по 31 октября в Мордовии объявлен традиционный месячник пожилого человека. Проявить заботу и внимание к людям старшего поколения можно, став участником благотворительной акции Почты России «Дерево добра».

В Мордовии люди старшего поколения составляют четвертую часть населения, среди них есть одинокие люди и те, кто проживает в домах ветеранов и престарелых. Акция «Дерево добра» дает каждому из нас возможность скрасить одиночество пожилых людей, сделать им полезный и приятный подарок. Все, что для этого необходимо сделать, - это оформить полугодовую подписку на периодическое издание, которое будет получать конкретный человек или социальное учреждение, в котором обслуживаются пожилые люди. Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи на территории Мордовии, у почтальона или на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/. При оформлении в почтовом отделении социальное учреждение и издание можно выбрать самостоятельно из списков, предложенных операторами. Сделать подарок для пожилых людей могут как частные лица, так и целые организации.

Акция Почты России «Дерево добра» проводится во всех почтовых отделениях республики пятый год и получила широкий отклик у жителей региона. За время проведения акции к ней присоединились сотни неравнодушных людей, десятки предприятий и организаций, которые уже подарили более 3, 5 тысячи подписок на газеты и журналы тем, кто больше всего нуждается в помощи и заботе, - воспитанникам детских домов, одиноким престарелым людям и людям с ограниченными физическими возможностями.

В ходе подписных кампаний на первое и второе полугодия 2020 года почтовиками Мордовии было принято порядка 700 благотворительных подписок в адрес социальных учреждений республики. В настоящее время оформить подписку можно на первую половину 2021 года.

«Пожилые люди много и с удовольствием читают. Они интересуются местными новостями и событиями региона. Большой популярностью у пожилых людей пользуются журналы о здоровье и садоводстве. Однако далеко не все пожилые люди могут позволить себе оформить подписку на любимые издания. Подписка в подарок – отличная возможность порадовать людей старшего возраста», - отметила руководитель отдела подписки УФПС Республики Мордовия Раиса Ильина.