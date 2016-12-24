Видеоролики Мордовии признаны лучшими на Всероссийском фестивале туристических видео-презентаций

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С 8 по 10 октября в г. Севастополь проходил VII Всероссийский конкурс-фестиваль туристических видео-презентаций «Диво России». В финал конкурса прошли два видеоролика от Мордовии – «#ТемниковНеОтпускает» от ТИЦ Темниковского муниципального района и «Пазонь Кудо» от ТИЦ РМ, снятый при участии студентов географического факультета мордовского госуниверситета.
Нашу республику на конкурсе представляли руководитель Туристско-информационного центра г.Темников Наталья Прийменко и руководитель центра маркетинговых коммуникаций Корпорации развития РМ Алина Утенкова. Девушки с профессионализмом защитили проекты республики в финале. В результате, наши представительницы увезли с собой на малую родину целых четыре награды.
1-ое место в России и 1-ое место в ПФО в номинации «Туристские маршруты и экскурсии» заняла видеоэкскурсия «Пазонь кудо» («Дом Бога»)
2-ое место в России и 1-ое место в ПФО в номинации «Рекламные ролики» занял проект «#ТемниковНеОтпускает».
Это огромная победа для туристической отрасли республики.
Видеоэкскурсия «Пазонь кудо» (в переводе с мордовского «Дом Бога») приглашает не только паломников и религиозных туристов, но и местных жителей узнать историю и увидеть одну из главных достопримечательностей Саранска - Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Примечательно, что самые интересные факты о соборе экскурсовод рассказывает, перевоплотившись в самого адмирала Российского флота, не проигравшего ни одного сражения, Федора Ушакова, который считается покровителем земли Мордовской. Все это и делает экскурсию более интересной и дает зрителю эффект присутствия внутри собора: и у алтаря, и на смотровой площадке.
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