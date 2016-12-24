В Мордовии молодые почтовики отправили «добрые открытки» пожилым людям

Молодые специалисты регионального управления Почты России приняли участие в акции «Добрая открытка» и подписали поздравления в адрес одиноких пожилых земляков.

Организатором акции стал Молодежный совет УФПС Республики Мордовия. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Мы вместе» и

было приурочено к республиканскому месячнику пожилых людей, который традиционно проходит в Мордовии в октябре.

Во время акции почтовики подписали открытки с добрыми поздравлениями и пожеланиями людям, проживающем в Заречном доме-интернате для престарелых и инвалидов, который находится в Краснослободском районе Мордовии. В настоящее время в социальном учреждении находятся 47 постояльцев, и каждый из них получит открытку, адресованную лично ему.

Также молодые активисты филиала оформили подписку на периодические издания в адрес этого дома-интерната в рамках почтовой благотворительной акции «Дерево добра». В первом полугодии 2021 года в адрес постояльцев социального учреждения будут приходить газеты с полезной и интересной для старшего поколения информацией.

«Проведение социальных и благотворительных акций – одно из основных направлений деятельности Молодежного совета Почты России. Мы, конечно, не могли остаться в стороне во время месячника, посвященного пожилым людям нашей республики, и решили подарить свое тепло и внимание тем, кто волею судьбы оказался в социальном учреждении. К сожалению, поздравить обитателей дома-интерната лично в этом году нет возможности, но мы надеемся, что наши открытки доставят одиноким пожилым людям хотя бы капельку радости в эти осенние дни, а периодические издания помогут приятно провести время», - отметила лидер Молодежного совета УФПС Республики Мордовия Анна Дябкина.