В Мордовии молодые почтовики отправили «добрые открытки» пожилым людям

Кто ответит за «транспортный коллапс» на Химмаше?
Свое мнение высказал мэр Саранска
Свое мнение высказал мэр Саранска
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
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Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции