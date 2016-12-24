Проект ОНФ «Равные возможности — детям» проводит конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства

С 8 октября по 5 декабря 2020 года проект Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» проводит конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства. Его цель - стимулирование уже вовлеченных, а также привлечения новых образовательных волонтеров к реализации данного проекта.

Программы будут представлены в широком спектре номинаций: «Лучшая программа по социализации», «Безграничные возможности», «Лучшая программа по профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая масштабная программа», «Программа для самых маленьких», «Лучшая программа для села», «Прорыв года», «Лучшая наукоемкая программа», «Первые шаги».

Программы, участвующие в конкурсе, должны охватывать большое количество детей, иметь уникальное содержание. Жюри будет оцениваться, насколько конкретная программа помогла детям, которые ранее не имели возможности заниматься в кружках и секциях. Также при оценке будут учитываться приобретенные волонтером в ходе реализации программы знания и навыки, временные затраты, использование различных педагогических технологий. Особое внимание будет уделено мнению родителей и детей о программе образовательного волонтерства.

В результате конкурса планируется охватить как можно большее количество добровольцев, реализующих для детей дополнительные образовательные и досуговые программы, выявить лучшие практики и оказать адресную поддержку волонтерам, программы которых станут лауреатами конкурса.

В 2020 году участие в конкурсе примут волонтеры, работающие с детьми по техническому, естественнонаучному, спортивному, социально-педагогическому, художественному или туристско-краеведческому направлениям, реализующие программы, направленные на общее развитие детей, детей с ОВЗ и инвалидностью, детей из социально незащищенных слоев.

Заявки принимаются с 8 октября по 23 ноября. Итоги конкурса будут подведены 2 декабря, а 5 декабря, в Международный день волонтера, состоится награждение лауреатов.