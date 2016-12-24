В Саранске обсудили вопросы этнокультурного многообразия России

Представители сразу 12 институтов Российской академии наук, исследователи из Финляндии, Венгрии, Эстонии, Австрии и Сербии приняли участие в подготовке и проведении финно-угорского научно-общественного форума «Все мы – Россия!» В ходе двухдневного диалога, организованного в Саранске, были рассмотрены вопросы сохранения и развития этнокультурного многообразия страны, расширения и укрепления межнациональных связей.

«Российский опыт во многом уникален – подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков в своем обращении к собравшимся. - Ведь именно наши сограждане объединены единым культурным, цивилизационным кодом, в основе которого лежит уважение к многовековым традициям народов. И эта особенность позволяет нам успешно противостоять всем возникающим вызовам и угрозам».

Финно-угры традиционно вносили большой вклад в гармонизацию межэтнических взаимоотношений. Ныне под эгидой АФУН (Ассоциации финно-угорских народов России) проводится множество мероприятий – от научно-практических конференций и культурных экспедиций до творческих фестивалей, ярмарок и спортивных состязаний. В Саранске действует Поволжский центр культур финно-угорских народов, издается научный журнал «Финно-угорский мир», на базе Института национальной культуры МГУ имени Н.П.Огарева проходят подготовку специалисты в области лингвистики и культуры.

«Не могу сегодня не вспомнить и о масштабном праздновании 1000-летие единения мордовского народа с народами Российского государства, - продолжил региональный руководитель. - Республика тогда приняла свыше 10 тысяч гостей. Дни Мордовии прошли в 47 субъектах. При этом все мероприятия проводились под одним общим лозунгом - «Все мы – Россия!» И не случайно он стал девизом сегодняшнего форума».

В число приоритетов входит и изучение родных языков. Сегодня программа «Мы живем в Мордовии», к примеру, реализуется во всех детских садах республики. В 116 дошкольных учреждениях - в форме кружковой деятельности. В формате «одиннадцатилетки» идет преподавание в 73 школах. В 218 школах мордовский язык изучается как государственный.

Также Глава РМ остановился на проблемах активизации радикальных движений, в том числе националистического толка. Как правило, они ориентированы на Запад, получают оттуда спонсорскую помощь. Эта деятельность направлена на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны и нацелена во многом на молодежь.

«Поэтому все созидательные общественные институты совместно с научным сообществом должны противодействовать идеям экстремизма и сепаратизма, опираясь на наш богатый опыт межнационального диалога. Отрадно, что Ассоциация и лидеры большинства объединений финно-угорских народов выражают консолидированную позицию в этих вопросах», - отметил Владимир Волков.

Участников и гостей форума также приветствовали заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, руководители ряда российских вузов.