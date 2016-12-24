Глава Мордовии оценил производственный потенциал «Октябрьской»

В канун профессионального праздника российских аграриев Глава Мордовии Владимир Волков по традиции побывал в агрофирме «Октябрьская», где ознакомился с ходом уборки кукурузы и осмотрел новый зерносушильный комплекс.

Виды на урожай в хозяйстве вновь отличные. Уже собрано 123 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 46 центнеров с гектара, с учетом кукурузы – около 60 ц/га.

Не менее важно, впрочем, и сохранить выращенное. Памятуя об этом, «октябрьцы» приобрели еще одну, шестую по счету зерносушилку. Само оборудование обошлось в 68,3 млн. рублей, с учетом строительства двадцати вентилируемых бункеров и монтажных работ – в 94 миллиона. Весь процесс сушки полностью автоматизирован. Расчётная производительность - 45 тонн пшеницы или 32 т. кукурузы в час. Сейчас комплекс функционирует с максимальной нагрузкой, высушивая по две тысячи тонн зерна в сутки.

Глава РМ отметил, что производственные показатели холдинга улучшаются год от года. И 2020-й наверняка не станет исключением. В хозяйстве выросли посевные площади, урожайность, поголовье скота, его продуктивность. Не стоят на месте и зарплаты персонала. В среднем, рабочие получают по 42-45 тысяч рублей в месяц. «Октябрьская» для нас всегда была примером грамотного отношения к делу, умелого внедрения передовых технологий, - резюмировал Владимир Волков. – Здесь собрано все самое лучшее и передовое. Недаром мы постоянно призываем учитывать опыт агрофирмы».