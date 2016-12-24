Галина Явкина покинула пост министра образования Мордовии

Надежды и риски вакцины от COVID-19
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О принятом решении она сообщила в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню учителя. «Простите, если не оправдала в чем-то надежд», - сказала, в частности, теперь уже экс-глава ведомства. Не забыв при этом поблагодарить руководство региона за внимание, уделяемое образовательной сфере.
Отметим, что информация об отставке Галины Явкиной ходила уже давно. Сообщалось, например, что она давно тяготится своей должностью и планирует перейти на другую работу. Впрочем, сведения о том, где именно продолжится ее карьера, пока не разглашаются. «Я продолжу служить Мордовии, как и раньше», - заверила Галина Явкина. Наградой экс-министру за работу стал республиканский знак отличия «За самоотверженный труд».
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