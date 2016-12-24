Галина Явкина покинула пост министра образования Мордовии

Новости

О принятом решении она сообщила в ходе торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню учителя. «Простите, если не оправдала в чем-то надежд», - сказала, в частности, теперь уже экс-глава ведомства. Не забыв при этом поблагодарить руководство региона за внимание, уделяемое образовательной сфере.

Отметим, что информация об отставке Галины Явкиной ходила уже давно. Сообщалось, например, что она давно тяготится своей должностью и планирует перейти на другую работу. Впрочем, сведения о том, где именно продолжится ее карьера, пока не разглашаются. «Я продолжу служить Мордовии, как и раньше», - заверила Галина Явкина. Наградой экс-министру за работу стал республиканский знак отличия «За самоотверженный труд».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Для армейской службы вирус не годен

Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании

Точка пересечения

В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района

Метла для прокурора

Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу