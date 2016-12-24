Городские чиновники должны стать примером неукоснительного выполнения санитарных требований

Мэр Саранска вновь попросил горожан не пренебрегать мерами профилактики коронавирусной инфекции.

«Мы не для кого-то это делаем, а для себя, для своего здоровья! Бдительность нужно всем усилить. Речь идет о собственном здоровье! Критиков много масочно-перчаточного режима. Однако, как показывает опыт, на таких людей не угодишь. Не было бы масочно-перчаточного режима, ругали бы за его отсутствие. Не будет тревоги за здоровье людей - никто не будет заставлять носить маски и перчатки, - заметил Петр Тултаев. - Во всех структурных подразделениях Администрации города ужесточите масочно-перчаточный режим, в том числе при работе с посетителями! Все меры профилактики должны соблюдаться неукоснительно, в том числе и измерение температуры в начале рабочего дня».

Глава города призвал представителей старшего поколения не выходить без особой необходимости на улицу. Работникам городской администрации усилить профилактическую работу на предприятиях торговли и общепита, в общественном транспорте. При этом муниципальные служащие сами должны стать примером неукоснительного выполнения требований. В том числе - и на своих рабочих местах.