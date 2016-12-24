Владельцев рекламных билбордов попросили не позорить Саранск

На оперативном совещании в администрации города был поднят вопрос о состоянии рекламных щитов, установленных на улицах и дорогах республиканской столицы. Состояние некоторых билбордов, как отметил Петр Тултаев, откровенно оставляет желать лучшего.

«Некоторые собственники совершенно не следят за состоянием рекламных щитов, - сказал он. - В субботу во время обхода городских территорий в этом лично убедился. Например, рекламная конструкция на дороге Саранск - Кочкурово в районе развязки находится в ненадлежащем виде. Прошу связаться с собственником - либо пусть содержит конструкцию как следует, либо расторгайте с ним договор. Не нужно позорить город».