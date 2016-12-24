В Мордовии назвали лучшего учителя года

Адвокатский излом
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В канун профессионального праздника российских педагогов были оглашены итоги традиционного республиканского конкурса «Учитель года», проводимого Министерством образования РМ, Центром непрерывного повышения профмастерства «Педагог 13.ру» и региональной организацией профсоюза работников народного образования и науки.
В заочном туре испытаний приняли участие 23 представителя муниципальных общеобразовательных учреждений. Им предлагалось представить свое методическое портфолио, пройти интерактивное тестирование, подготовить эссе и интернет-ресурс. В результате была определена пятёрка суперфиналистов, продолживших борьбу за победу. Здесь лучшим стал учитель информатики саранской средней школы № 39 Евгений Яшин.
Это уже не первый успех в профессиональной карьере молодого наставника, заместителя командира регионального отделения «Российских студенческих отрядов». Ранее он уже становился победителем муниципального конкурса «Учитель года-2020», республиканского конкурса «СПОсобность-2019», финалистом «Лиги вожатых» и Всероссийских состязаний педагогических отрядов.
«Для меня большая честь и большая ответственность быть «Учителем года», - сказал педагог после объявления результатов конкурса. - А кроме того, стимул к дальнейшему профессиональному росту и совершенствованию в педагогической деятельности».
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